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Селихов: футболистам "Спартака" не хватило десяти минут, чтобы забить "Атлетику" еще

Спорт
23 февраля, 2:49 UTC+3 БИЛЬБАО /Испания/ 23, февраля. /ТАСС

Вратарь красно-белых отметил настрой и самоотдачу игроков московской команды в матче Лиги Европы

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Александр Селихов

Александр Селихов

© Станислав Красильников/ТАСС

БИЛЬБАО /Испания/, 23 февраля. /ТАСС/. Игрокам футбольного клуба "Спартак" не хватило десяти минут, чтобы забить третий гол в ворота "Атлетика" и перевести игру в дополнительное время. Такое мнение журналистам высказал вратарь красно-белых Александр Селихов.

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"Спартак" в ответной игре 1/16 финала Лиги Европы обыграл в гостях испанский "Атлетик" со счетом 2:1, но не смог пробиться в 1/8 финала турнира по сумме двух матчей. Первая игра завершилась победой "Атлетика" - 3:1.

"Мы знали, что будет тяжело, но в психологическом плане матч был несложный. Нужно было выходить с бешеной самоотдачей, что команда сегодня и сделала. Нам не хватило десяти минут, с выходом Зе Луиша мы стали агрессивнее идти в атаку. "Спартак" хорошо сыграл, в том числе и в обороне, а также создал много хороших моментов у ворот соперника", - сказал Селихов.

"В последние десять минут испанцы испугались, начали валяться, но победителей не судят. Не знаю, будет ли преимуществом в чемпионате России то, что мы вылетели из Лиги Европы", - добавил вратарь.

В Лиге Европы продолжат борьбу три российских клуба: московские ЦСКА и "Локомотив", а также петербургский "Зенит". Жеребьевка 1/8 финала состоится 23 февраля в швейцарском Ньоне.

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