Представление "Атлетико", "Лиона" и "Лейпцига" - соперников российских клубов в ЛЕ

ТАСС, 23 февраля. Мадридский "Атлетико", французский "Лион" и немецкий "Лейпциг" стали соперниками "Локомотива", ЦСКА и "Зенита" соответственно по 1/8 финала футбольной Лиги Европы. ТАСС представляет соперников российских команд.

"Атлетико" имеет более чем столетнюю историю, за которую клуб по десять раз выиграл чемпионат и Кубок Испании и дважды завоевал трофей Лиги Европы. Впервые этот турнир, пришедший на смену Кубку УЕФА, мадридцы выиграл в 2010 году, когда проводился первый розыгрыш. Через два года мадридцы повторили это достижение.

За последние пять лет мадридская команда дважды выходила в финал Лиги чемпионов, где оба раза уступала другому клубу из столицы Испании - "Реалу". Завоевав бронзовые медали прошлогоднего чемпионата Испании, "Атлетико" вновь попал в групповой этап Лиги чемпионов, где неожиданно для многих занял третье место, вылетев в Лигу Европы. При этом мадридцы проиграли лишь один раз, но и победы добились однажды, а еще четыре матча свели вничью. Жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы свела "Атлетико" с действующим чемпионом Дании "Копенгагеном", мадридцы выиграли обе встречи - 4:1 в гостях и 1:0 дома.

В чемпионате страны "Атлетико" является главным преследователем "Барселоны" (7 очков отставания) и явным претендентом на очередной комплект медалей, опережая даже мадридский "Реал". При этом "Атлетико" пропустил в чемпионате Испании даже меньше голов, чем "Барселона", подтверждая реноме команды с выдающейся игрой в обороне. Большая заслуга в успехах и подготовке команды на счету главного тренера Диего Симеоне, который регулярно признается коллегами и прессой одним из лучших действующих специалистов в мире.

Среди футболистов лидером и главным бомбардиром команды остается французский нападающий Антуан Гризманн. Несмотря на критику со стороны собственных болельщиков и постоянные слухи о трансфере в "Барселону" или "Манчестер Юнайтед", Гризманн забил уже 6 мячей за последние два месяца. Всего на счету форварда 13 голов в 31 матче клубного сезона. Кроме того, ворота "Атлетико" защищает словенец Ян Облак - один из лучших вратарей мира и лидер по количеству сухих матчей в европейских чемпионатах.

"Локомотив" и "Атлетико" уже встречались в розыгрыше Кубка УЕФА сезона-2007/08 на групповом этапе. Тогда матч завершился со счетом 3:3, в составе мадридцев отличились Серхио Агуэро и Диего Форлан.

"Лион"

"Лион" является семикратным чемпионом Франции, обладателем четырех Кубков страны, одного Кубка французской лиги и восьми (рекорд) Суперкубков страны, что делает его одним из самых успешных клубов страны. Большинство достижений "Лиона" связаны с нулевыми годами нынешнего века. В период с 2002 по 2008 год клуб бессменно становился чемпионом страны, а в сезоне-2009/10 дошел до полуфинала Лиги чемпионов, где уступил немецкой "Баварии".

В прошлом сезоне "Лион" финишировал на четвертой строчке в турнирной таблице чемпионата Франции, что позволило ему стартовать в Лиге Европы. На групповой стадии французский клуб занял второе место, уступив первую строчку итальянской "Аталанте" и опередив английский "Эвертон" и кипрский "Аполлон". В 1/16 финала "Лион" дважды обыграл испанский "Вильярреал" - 3:1 дома и 1:0 в гостях.

В текущем чемпионате Франции "Лион" идет на четвертом месте, имея в своем активе 49 очков после 26 матчей, но 21 января сумел обыграть на своем поле "Пари Сен-Жермен" со счетом 2:1. Клуб делает ставку на собственных воспитанников, которых в заявке команды 11 человек. Особое внимание обороне ЦСКА стоит уделить игроку сборной Франции, 24-летнему атакующему полузащитнику Набилю Фекиру - воспитанник местной академии забил 16 мячей в нынешнем чемпионате Франции и является кандидатом на поездку на чемпионат мира в России в составе национальной команды.

Дополнительную интригу противостоянию ЦСКА и "Лиона" добавляет то, что Россия и Франция находятся на соседних местах в таблице коэффициентов УЕФА (пятое и шестое). Разница между странами составляет меньше двух баллов.

Российские клубы трижды встречались с "Лионом" в еврокубках. В рамках второго группового этапа Лиги чемпионов сезона-2000/01 московский "Спартак" уступил французскому клубу на выезде со счетом 0:3 и сыграл дома вничью - 1:1. В квалификации Лиги чемпионов-2011/12 "Лион" встал на пути "Рубина", выиграв домашний матч со счетом 3:1 и сыграв 1:1 в Казани. А вот в групповом турнире Лиги чемпионов сезона-2014/15 "Зенит" дважды сумел переиграть лионцев - 3:1 дома и 2:0 на выезде.

ЦСКА в российской истории пересекался с французскими клубами шесть раз. Впервые это произошло на групповом этапе Лиги чемпионов-1992/93, когда армейцы свели вничью домашний матч с "Марселем" (1:1), а в гостевом потерпели самое крупное поражение в своей еврокубковой истории (0:6). В сезоне-2004/05, когда ЦСКА стал обладателем Кубка УЕФА, армейцы дважды пересекались с французскими клубами: на групповой стадии Лиги чемпионов красно-синие дважды обыграли ПСЖ (2:0 и 3:1), но заняли лишь третье место и отправились в плей-офф Кубка УЕФА, где в 1/4 финала переиграли "Осер" (4:0 дома, 0:2 в гостях). В следующем еврокубковом сезоне армейцы на групповом этапе Кубка УЕФА уступили "Марселю" (1:2), а в розыгрыше-2008/09 на той же стадии на выезде переиграли "Нанси" (4:3). Последние на данный момент матчи ЦСКА с французскими командами состоялись в групповом турнире Лиги чемпионов сезона-2011/12, российский клуб сыграл с "Лиллем" на выезде со счетом 2:2, но в домашнем матче уступил - 0:2.

"Лейпциг"

"Лейпциг" - команда, основанная только в 2009 году и сумевшая в кратчайшие сроки выбиться в число лидеров немецкого футбола. Клуб дебютировал в высшем дивизионе чемпионата Германии только в 2016 году, сходу заняв второе место и квалифицировавшись в групповой этап Лиги чемпионов.

Попав в относительно ровную группу, "Лейпциг" не смог опередить турецкий "Бешикташ" и португальский "Порту", но занял третье место в квартете, обеспечив себе участие в плей-офф Лиги Европы. Жребий 1/16 финала турнира отрядил в соперники "Лейпцигу" лидера чемпионата Италии "Наполи". Уверенная выездная победа в первом матче со счетом 3:1 подтвердила силу немецкого клуба, который, несмотря на поражение в ответной игре (0:2), выбил неаполитанцев из турнира.

Немецкий нападающий Тимо Вернер является главной звездой клуба. Форвард выступает за команду с 2016 года и второй сезон подряд завоевывает статус лучшего бомбардира клуба (в текущем сезоне Вернер забил 16 голов в 31 матче). Чтобы справиться с мастерством нападающего, "Зениту" может понадобиться помощь болельщиков, так как Вернер не выдержал шумовой активности трибун в матче Лиги чемпионов против "Бешикташа", попросив замену на 32-й минуте.

Другой лидер "Лейпцига" гвинеец Наби Кейта с 1 июля официально станет игроком английского "Ливерпуля", поэтому Лига Европы остается единственным турниром, который полузащитник может выиграть в составе немецкого клуба. При этом нынешний чемпионат Германии также может закончиться для "Лейпцига" завоеванием медалей, пусть и без чемпионского титула - команда занимает пятое место, отставая от дортмундской "Боруссии" (2-е место) и франкфуртского "Айнтрахта" (3-е место) на два и одно очко соответственно.

"Лейпциг", обладая стабильной финансовой базой, качественным составом и крупным стадионом ("Ред Булл Арена", вмещающая 44345 человек), может надолго закрепиться в лидерах немецкого футбола, всерьез претендуя на титулы в еврокубках.

Первые матчи запланированы на 8 марта. "Локомотив" и "Зенит" сыграют на выезде, ЦСКА - дома. Ответные встречи пройдут 15 марта.