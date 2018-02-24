Оргкомитет ожидает похолодание до минус 9 градусов к церемонии закрытия Олимпиады

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 24 февраля. /ТАСС/. Оргкомитет Олимпиады ожидает, что температура воздуха 25 февраля, в день церемонии закрытия Игр, понизится до минус 9 градусов. Об этом на пресс-конференции сообщил представитель оргкомитета Игр Сон Пэк Ю.

"На церемонии закрытия мы ожидаем минус 9 градусов и сильный ветер. Примерно то же самое, что и на открытии. В течение дня будет тепло, но вечером этого ожидать не стоит", - сказал Сон Пэк Ю.

В связи с сильным морозом во время церемонии открытия Игр организаторы выдавали зрителям шапки, пончо, одеяла, грелки, горячие пакеты для рук и ног.