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Оргкомитет ожидает похолодание до минус 9 градусов к церемонии закрытия Олимпиады

Спорт
24 февраля, 5:41 UTC+3 ПХЁНЧХАН Корея/ 24, февраля. /ТАСС

В связи с сильным морозом во время церемонии открытия Игр организаторы выдавали зрителям шапки, пончо, одеяла

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© Сергей Бобылев/ТАСС

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 24 февраля. /ТАСС/. Оргкомитет Олимпиады ожидает, что температура воздуха 25 февраля, в день церемонии закрытия Игр, понизится до минус 9 градусов. Об этом на пресс-конференции сообщил представитель оргкомитета Игр Сон Пэк Ю.

"На церемонии закрытия мы ожидаем минус 9 градусов и сильный ветер. Примерно то же самое, что и на открытии. В течение дня будет тепло, но вечером этого ожидать не стоит", - сказал Сон Пэк Ю.

В связи с сильным морозом во время церемонии открытия Игр организаторы выдавали зрителям шапки, пончо, одеяла, грелки, горячие пакеты для рук и ног.

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