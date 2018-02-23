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Загитова готова нести флаг РФ на закрытии ОИ, если ОКР будет восстановлен в правах

Спорт
23 февраля, 9:14 UTC+3 ПХЁНЧХАН Корея/ 23, февраля. /ТАСС

В пятницу спортсменка принесла команде олимпийских атлетов из России первое золото на Играх-2018

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Алина Загитова

Алина Загитова

© Валерий Шарифулин/ТАСС

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 23 февраля. /ТАСС/. Фигуристка Алина Загитова готова нести российский флаг на закрытии Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане, если Международный олимпийский комитет (МОК) восстановит в правах Олимпийский комитет России (ОКР). Об этом фигуристка рассказала журналистам.

В пятницу Загитова принесла команде олимпийских атлетов из России первое золото на Играх-2018, другая россиянка Евгения Медведева завоевала серебряную медаль.

"Если будет наш флаг, готова стать знаменосцем", - сказала Загитова.

Церемония закрытия Олимпиады состоится 25 февраля.

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