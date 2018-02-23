Колобков назвал блестящим выступление фигуристок Загитовой и Медведевой на Олимпиаде

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 23 февраля. /ТАСС/. Российские фигуристки Алина Загитова и Евгения Медведева блестяще выступили на Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане. Такое мнение ТАСС по телефону высказал министр спорта РФ Павел Колобков.

В пятницу Загитова принесла команде олимпийских атлетов из России первое золото на Играх-2018, Медведева завоевала серебряную медаль. Обе фигуристки тренируются у Этери Тутберидзе.

"Огромное спасибо нашим девочкам за золото. Для меня они обе являются олимпийскими чемпионками. Обе выступили блестяще", - сказал Колобков.

"Алина показала темперамент и яркость, Евгения - воплощение нежности и хрупкости. То, что делают наши девочки, - не просто спорт, а настоящее искусство. Обе прожили свои образы на льду. Искренне поздравляю Алину, Женю и, конечно, их тренера Этери Тутберидзе с олимпийскими наградами", - заключил министр спорта РФ.

В активе команды олимпийских атлетов из России на данный момент 14 медалей - одна золотая, пять серебряных и восемь бронзовых. Олимпийские игры завершатся 25 февраля.