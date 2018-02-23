Третьяк заявил, что золото фигуристок вдохновит хоккеистов на Олимпиаде

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 23 февраля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Россиянки Алина Загитова и Евгения Медведева, завоевавшие золотую и серебряную медали соответственно на олимпийском турнире фигуристок, порадовали до слез и должны своим успехом вдохновить хоккеистов. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.

Загитова стала олимпийской чемпионкой в женском одиночном катании, набрав по сумме двух программ 239,57 балла. Серебряную медаль выиграла Медведева (238,26), бронзовую - канадка Кейтлин Осмонд (231,02). Загитова принесла команде олимпийских атлетов из России первое золото на Олимпиаде в Пхёнчхане.

"Я надеялся на две медали, и сейчас очень рад, поскольку канадская и японская фигуристки создали достойную конкуренцию. Я очень горд за наше фигурное катание, за девчонок, буквально до слез. Им было очень сложно, мы поддерживали их и всех других наших фигуристов, - сказал Третьяк. - Конечно, этот результат вдохновит хоккеистов - все будут знать, что у нас такие хорошие фигуристы".

"Спорт есть спорт, оказалось, что более молодая фигуристка оказалось чуточку выше, хотя они обе достойны, они обе - героини Олимпиады", - добавил Третьяк.

Хоккейная команда олимпийских атлетов из России в пятницу в полуфинале мужского олимпийского турнира сыграет против чехов. Начало матча в 10:40 мск.