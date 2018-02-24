Норвежцы установили рекорд по количеству медалей на одной зимней Олимпиаде

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 24 февраля. /ТАСС/. Сборная Норвегии установила рекорд по общему количеству медалей, завоеванных на одной зимней Олимпиаде.

В субботу норвежцы завоевали бронзу в командных соревнованиях по горнолыжному спорту. Эта медаль стала 38-й для сборной Норвегии на Играх в Пхёнчхане, что является лучшим результатом в истории зимних Олимпийских игр.

Норвежцы завоевали семь медалей в горнолыжном спорте (1-4-2), шесть - в биатлоне (1-3-2), 13 - в лыжных гонках (6-4-3), пять - в прыжках на лыжах с трамплина (2-1-2), четыре - в конькобежном спорте (2-1-1), одну бронзу в керлинге, одно золото во фристайле, серебро в лыжном двоеборье.

Предыдущее достижение принадлежало сборной США, которая на Олимпиаде в Ванкувере (2010) завоевала 37 медалей.

На Играх в Пхёнчхане норвежская лыжница Марит Бьорген стала самой титулованной спортсменкой в истории зимних Олимпийских игр. 38-летняя Бьорген, завоевав в Пхёнчхане серебро и две бронзы, c 14 олимпийскими наградами превзошла достижение норвежского биатлониста Уле-Эйнара Бьорндалена (13).