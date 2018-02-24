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Норвежцы установили рекорд по количеству медалей на одной зимней Олимпиаде

Спорт
24 февраля, 6:45 дата обновления: 24 февраля, 7:09 UTC+3 ПХЁНЧХАН Корея/ 24, февраля. /ТАСС

На Играх в Пхёнчхане сборная Норвегии завоевала 38 медалей

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Норвежский горнолыжник Себастьян-Фосс Солеваг

Норвежский горнолыжник Себастьян-Фосс Солеваг

© AP Photo/Patrick Semansky

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 24 февраля. /ТАСС/. Сборная Норвегии установила рекорд по общему количеству медалей, завоеванных на одной зимней Олимпиаде.

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В субботу норвежцы завоевали бронзу в командных соревнованиях по горнолыжному спорту. Эта медаль стала 38-й для сборной Норвегии на Играх в Пхёнчхане, что является лучшим результатом в истории зимних Олимпийских игр. 

Норвежцы завоевали семь медалей в горнолыжном спорте (1-4-2), шесть - в биатлоне (1-3-2), 13 - в лыжных гонках (6-4-3), пять - в прыжках на лыжах с трамплина (2-1-2), четыре - в конькобежном спорте (2-1-1), одну бронзу в керлинге, одно золото во фристайле, серебро в лыжном двоеборье.

Предыдущее достижение принадлежало сборной США, которая на Олимпиаде в Ванкувере (2010) завоевала 37 медалей.

На Играх в Пхёнчхане норвежская лыжница Марит Бьорген стала самой титулованной спортсменкой в истории зимних Олимпийских игр. 38-летняя Бьорген, завоевав в Пхёнчхане серебро и две бронзы, c 14 олимпийскими наградами превзошла достижение норвежского биатлониста Уле-Эйнара Бьорндалена (13).

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