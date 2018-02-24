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IIHF может провести переговоры с НХЛ по участию игроков в ОИ-2022 до 2020 года

Спорт
24 февраля, 7:57 UTC+3 ПХЁНЧХАН Корея/ 24, февраля. /ТАСС

На Олимпийских играх в Пхёнчхане выступают в основном игроки из клубов стран Европы, Континентальной хоккейной лиги и из североамериканских университетских команд

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Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель

Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель

© EPA/PETER SCHNEIDER

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 24 февраля. /ТАСС/. Международная федерация хоккея (IIHF) может провести переговоры с руководством Национальной хоккейной лиги (НХЛ) относительно участия игроков лиги в Олимпийских играх 2022 года в Пекине до 2020 года. Об этом журналистам сообщил глава IIHF Рене Фазель.

В апреле прошлого года НХЛ объявила о том, что не будет приостанавливать регулярный чемпионат в связи с Олимпиадой 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане. На Олимпийских играх выступают в основном игроки из клубов стран Европы, Континентальной хоккейной лиги и из североамериканских университетских команд.

"В сентябре они [игроки НХЛ] должны заключить коллективный договор, - сказал Фазель. - Не ожидаю, что до этой даты будут конкретные дискуссии. Если в 2019 году они подадут заявку, то в 2019-20 годах мы можем провести переговоры".

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.

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