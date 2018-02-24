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Фазель: отсутствие игроков НХЛ и высокие цены на билеты повлияли на посещаемость матчей ОИ

Спорт
24 февраля, 7:49 UTC+3 ПХЁНЧХАН Корея/ 24, февраля. /ТАСС

Глава Международной федерации хоккея остался доволен женским олимпийским турниром

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Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель

Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель

© Сергей Фадеичев/ТАСС

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 24 февраля. /ТАСС/. Отсутствие игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и высокие цены на билеты стали причиной невысокой посещаемости матчей мужского хоккейного турнира на Олимпиаде. Такое мнение журналистам высказал президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель.

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Мужской олимпийский турнир проходит с 14 по 25 февраля. 18 матчей предварительного раунда в среднем посетили 4,9 тыс. человек. 13 игр раунда проходили в хоккейном центре Каннына, который на период Игр вмещает 7 тыс. человек, еще пять игр проходили в хоккейном центре в Квандоне вместимостью в 6 тыс. зрителей.

"Согласен с тем, что посещаемость в плей-офф упала по сравнению с групповым турниром. Южная Корея - не хоккейная страна, плюс цены были довольно высокие, - сказал Фазель. - На Олимпиаде в Сочи у нас была концепция занимать пустые места - здесь такого не было. Возможно, сказалось отсутствие игроков НХЛ".

"Я могу сказать, что доволен женским турниром, особенно объединенной командой Кореи. Хорошо отыграла мужская сборная Южной Кореи, за исключением матча со швейцарцами".

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