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Фазель назвал чудом выход в финал ОИ немецких хоккеистов

Спорт
24 февраля, 7:28 UTC+3 ПХЁНЧХАН Корея/ 24, февраля. /ТАСС

Сборная Германии обыграла в полуфинале олимпийского турнира канадцев со счетом 4:3

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Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель

Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель

© EPA/PETER SCHNEIDER

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 24 февраля. /ТАСС/. Выход сборной Германии по хоккею в финал Олимпийских игр является чудом. Такое мнение журналистам высказал президент Международной федерации хоккея Рене Фазель.

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Немецкие хоккеисты победили канадцев и сыграют в финале Олимпиады с россиянами

Немецкие хоккеисты обыграли в полуфинале турнире канадцев со счетом 4:3. Турнир проходит без участия игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

"Игроков НХЛ здесь нет, это по-прежнему разочарование. Но в Германии это мало кого интересует, они сыграют за золото - это замечательно, - сказал Фазель. - Когда такое происходит - это чудо, абсолютно все удивлены".

Фазель подчеркнул, что главное то, что в Германии полуфинал Олимпиады смотрели те, кто не увлекается хоккеем. "Вся Германия вчера была приклеена к телевизорам, когда их команда играла в полуфинале. Не нужно кушать икру каждый день, можно и колбасой питаться, и эмоции болельщиков - это главное. Признаюсь честно, мне не хватает игроков НХЛ здесь, но что я могу сделать - мы можем только продвигать нашу игру".

Немецкие хоккеисты были бронзовыми призерами Олимпиады в 1936 году. В 1976 году бронзу выиграла команда ФРГ.

Финальный матч между командами олимпийских атлетов из России и Германии пройдет в воскресенье, начало игры в 7:10 мск.

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