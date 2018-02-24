Глава IIHF доволен организацией хоккейного турнира Олимпиады в Пхёнчхане

Российские болельщики во время хоккейного матча на Олимпиаде © Валерий Шарифулин/ТАСС

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 24 февраля. /ТАСС/. Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель высоко оценил организацию хоккейного турнира Олимпийских игр в южнокорейском Пхёнчхане. Об этом Фазель рассказал журналистам.

"Мы абсолютно довольны тем, что происходит здесь, в Пхёнчхане, - сказал Фазель. - Мы благодарны оргкомитету и всей Южной Корее".

Генеральный секретарь IIHF Хорст Лихтнер также отметил превосходную организацию турнира. "С точки зрения организации были идеальные условия, все команды поблагодарили организаторов. Это касается арен, качества льда, размещения, транспорта. Также необходимо упомянуть хороший показ, например, завтра на финале будет 46 камер. Это исключительный показатель, мы всегда стремимся к такому на наших турнирах", - сказал Лихтнер.

Соревнования по хоккею на Олимпиаде начались 10 февраля и завершатся в последний день Игр - 25 февраля. Женский хоккейный турнир завершился в четверг, победу одержала сборная США, обыгравшая в финале канадок. Представительницы команды олимпийских атлетов из России в матче за бронзу проиграли финкам.

В финале мужского турнира сыграют команда олимпийских атлетов из России и сборная Германии.