Ваш регион:
Олимпиада-2018
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.02:
$ 56.76
€ 69.63
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Киселевич: немецкие хоккеисты почти не оставили шансов канадцам в первых двух периодах

Спорт
24 февраля, 10:41 UTC+3 ПХЁНЧХАН

Защитник вспомнил впечатления от последнего олимпийского финала с участие отечественной команды, которая играла за золотые медали в 1998 году в Нагано и уступила чехам

Поделиться
Материал из 1 страницы
Богдан Киселевич

Богдан Киселевич

© Валерий Шарифулин/ТАСС

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 24 февраля. Канадские хоккеисты почти не имели шансов в матче полуфинала Олимпийских игр против команды Германии в первых двух периодах. Такое мнение журналистам высказал защитник команды олимпийских атлетов из России Богдан Киселевич.

Галерея
18 фото
© Валерий Шарифулин/ТАСС,

Российские хоккеисты вышли в финал Олимпиады

Россияне сыграют против сборной Германии, выигравшей у канадцев со счетом 4:3, в финале Олимпиады. После второго периода немцы в матче с канадцами вели в счете - 4:1. В другом полуфинале россияне обыграли чехов - 3:0.

"Они [немцы] играют очень дисциплинированно, мобильно, грамотно выполняют свое задание, не позволяют проводить много контратак. В первом периоде и первого половине второго у канадцев особо шансов не было", - сказал Киселевич.

Он вспомнил впечатления от последнего олимпийского финала с участие отечественной команды, которая играла за золотые медали в 1998 году в Нагано и уступила чехам. "Смотрел финал в Нагано: особо ничего не вспоминалось, была большая досада, ходил грустным, команда у нас шикарная была. Никаких сопоставлений с нынешним матчем с чехами [в полуфинале] не было", - отметил Киселевич.

Форвард Сергей Андронов также отдал должное игре немцев в матче с командой Канады. "Хорошая, организованная команда, прилично играли, заслужили победу. Они здорово вчера катались. Хоть мы с ней особо и не знакомы, у нас много ребят, кто занимается разбором соперника. Тренеры подумают и скажут, как нам играть", - подчеркнул он.

Финал мужского хоккейного турнира Олимпийских игр начнется в воскресенье в 07:40 мск.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Олимпиада-2018
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Кто и как будет наблюдать за выборами?
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Тренер: лыжник Большунов упустил золото ОИ-2018 из-за детских ошибок
2
Тюмень нейтрально относится к решению биатлонистов США бойкотировать этап Кубка мира
3
Олимпийская чемпионка из США Липински назвала Загитову Илоном Маском фигурного катания
4
Тренер: лыжник Ларьков поздно пришел в спорт, но проявил трудолюбие
5
Российская бобслеистка Сергеева отказалась от вскрытия допинг-пробы "Б"
6
Крюков считает, что лыжник Большунов допустил ошибку, не поменяв лыжи по ходу марафона
7
Тренер: Большунов достойно выступил на ОИ, но в масс-старте его подвели лыжи
Темы дня
Новости партнеров
Реклама