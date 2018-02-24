Киселевич: немецкие хоккеисты почти не оставили шансов канадцам в первых двух периодах

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 24 февраля. Канадские хоккеисты почти не имели шансов в матче полуфинала Олимпийских игр против команды Германии в первых двух периодах. Такое мнение журналистам высказал защитник команды олимпийских атлетов из России Богдан Киселевич.

Россияне сыграют против сборной Германии, выигравшей у канадцев со счетом 4:3, в финале Олимпиады. После второго периода немцы в матче с канадцами вели в счете - 4:1. В другом полуфинале россияне обыграли чехов - 3:0.

"Они [немцы] играют очень дисциплинированно, мобильно, грамотно выполняют свое задание, не позволяют проводить много контратак. В первом периоде и первого половине второго у канадцев особо шансов не было", - сказал Киселевич.

Он вспомнил впечатления от последнего олимпийского финала с участие отечественной команды, которая играла за золотые медали в 1998 году в Нагано и уступила чехам. "Смотрел финал в Нагано: особо ничего не вспоминалось, была большая досада, ходил грустным, команда у нас шикарная была. Никаких сопоставлений с нынешним матчем с чехами [в полуфинале] не было", - отметил Киселевич.

Форвард Сергей Андронов также отдал должное игре немцев в матче с командой Канады. "Хорошая, организованная команда, прилично играли, заслужили победу. Они здорово вчера катались. Хоть мы с ней особо и не знакомы, у нас много ребят, кто занимается разбором соперника. Тренеры подумают и скажут, как нам играть", - подчеркнул он.

Финал мужского хоккейного турнира Олимпийских игр начнется в воскресенье в 07:40 мск.