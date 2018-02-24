Глейхенгауз: фигуристки Медведева и Загитова получают равное внимание со стороны тренеров

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 24 февраля. /ТАСС/. Российские фигуристки Алина Загитова и Евгения Медведева получают равное внимание от своей тренерской команды. Такое мнение на пресс-конференции высказал хореограф Даниил Глейхенгауз, работающий с обеими спортсменками.

Накануне Загитова принесла команде олимпийских атлетов из России первое золото на Олимпиаде-2018, Медведева завоевала серебряную медаль. Обе фигуристки тренируются у Этери Тутберидзе.

"Постараюсь сказать от всей нашей группы. Для нас огромное удовольствие работать с двумя спортсменками такого уровня. Проблемы только от сплетен и комментариев. У нас все отлично, все поровну, каждая получает необходимое ей внимание", - сказал Глейхенгауз.

Олимпийские игры завершатся 25 февраля.