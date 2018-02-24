Бронзовые медали ОИ-2018 вручены норвежским керлингистам за третье место в дабл-миксте

ТАСС, 24 февраля. Норвежским керлингистам Кристин Скаслиен и Магнусу Недреготтену были вручены бронзовые медали Олимпийских игр 2018 года в дабл-миксте, которых были лишены россияне Александр Крушельницкий и Анастасия Брызгалова. Об этом сообщает пресс-служба Международного олимпийского комитета (МОК).

13 февраля Крушельницкий и Брызгалова победили Скаслиен и Недреготтена в матче за бронзовые медали олимпийского турнира в дабл-миксте. 22 февраля Спортивный арбитражный суд признал Крушельницкого виновным в нарушении антидопинговых правил на Олимпиаде и аннулировал его результат с Брызгаловой на Играх.

Ранее Федерация керлинга России (ФКР) подала заявление в Следственный комитет РФ о возможном добавлении неизвестными лицами запрещенного вещества в еду Крушельницкого и запросила данные с видеокамер из Южной Кореи и Японии, где керлингисты готовились к Олимпиаде. ФКР планирует обратиться в Международный олимпийский комитет (МОК), оргкомитет Игр-2018 и во Всемирную федерацию керлинга с просьбой оказать содействие в расследовании. Министр спорта РФ Павел Колобков выразил надежду, что МОК учтет случайный характер попадания мельдония в организм керлингиста.