Сын боксера Цзю может выступить в Екатеринбурге перед выставкой "Иннопром"

ЧЕЛЯБИНСК, 24 февраля. /ТАСС/. Тимофей Цзю, сын боксера Константина Цзю, может выступить в Екатеринбурге в июле перед выставкой "Иннопром". Об этом в субботу сообщил исполнительный директор Rcc Boxing Promotions Алексей Титов в Челябинске на пресс-конференции.

"В июле в Екатеринбурге в рамках выставки "Иннопром" мы готовим большую программу. И вчера как раз я Константину [Цзю] предложил идею, чтобы его сын отбоксировал в этом шоу. Это было бы замечательно для всех", - сказал Титов.

Как рассказал сам Константин Цзю, присутствовавший на пресс-конференции, его старший сын 23-летний Тимофей выиграл свой первый титул, провел восемь профессиональных боев, из которых семь завершились нокаутами оппонентов Цзю- младшего. Боксер сказал, что все бои проходили в Австралии. "Если все пойдет хорошо, 6 апреля пройдет следующий бой, то может быть поговорим, чтобы привезти его [в Екатеринбург]", - сказал Константин Цзю.

Международная промышленная выставка "Иннопром" проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года, в 2012 году правительство России присвоило выставке федеральный статус.