Тренер: выступление российских бобслеистов на ОИ-2018 нельзя назвать провальным

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 25 февраля. /ТАСС/. Российские бобслеисты, не сумевшие выиграть ни одной медали на ОИ-2018, выступили в свою силу, поэтому назвать их результаты провальными нельзя. Об этом сообщил журналистам тренер Сергей Журкин.

"Мы рассчитывали на то, что выступим здесь получше, и наши спортсмены сумеют показать здесь свой наивысший результат, - признался Журкин. - Но на качестве выступлений сказалось волнение. Если же говорить про старт, то мы не можем сказать, что у нас здесь все плохо. Если мы вспомним, как наши спортсмены выступали на этапах Кубка мира, то показатели были примерно такие же".

"Да, по сравнению с другими странами может показаться, что у нас был провал. Не думаю, что это было так. Наши спортсмены выступили в свою силу. Где-то лучше, а где-то хуже", - заключил тренер.

В соревнованиях бобов-четверок единственный российский экипаж - с рулевым Максимом Андриановым - занял 15-е место, в двойках этот пилот стал 28-м. Алексей Стульнев и Василий Кондратенко в двойках заняли 20-е место. В женском бобслее экипаж Александры Родионовой показал 16-й результат. Результат экипажа Надежды Сергеевой был аннулирован из-за допингового нарушения.