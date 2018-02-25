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Бах: уровень проведения Олимпиады в Пхёнчхане был высоко оценен всеми участниками

Спорт
25 февраля, 8:37 UTC+3 ПХЁНЧХАН Корея/ 25, февраля. /ТАСС

По мнению главы МОК, оргкомитет Олимпиады провел фантастическую работу

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Глава МОК Томас Бах

Глава МОК Томас Бах

© Валерий Шарифулин/ТАСС

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 25 февраля. /ТАСС/. Все участники Олимпиады в Пхёнчхане высоко оценили уровень проведения Игр. Об этом журналистам заявил глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах.

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"Условия, которые были предоставлены спортсменам, - Олимпийская деревня и объекты - были высоко оценены, ни один спортсмен не выразил недовольство. Спортсмены на это ответили великолепными результатами, своими личными историями. Мы видели ожидаемые результаты, но были и неоднократно удивлены. В этом и есть суть Олимпийских игр, соревнования прошли великолепно", - сказал Бах.

"Мы также стали свидетелями рекордного числа национальных олимпийских комитетов, принявших участие в Играх, - атлеты из России, шесть стран впервые приняли участие в Олимпиаде. Зимние Игры становятся все популярнее, что также стало успехом", - добавил Бах.

По его мнению, оргкомитет Олимпиады провел фантастическую работу. "Необходимо помнить о том, что было еще девять месяцев назад, о том, на каком этапе были эти Игры. Вообще стоял вопрос, будут ли они проведены в Пхёнчхане, будет ли гарантирована безопасность спортсменов. В целом ряде стран было нежелание покупать билеты, становиться партнерами и даже колебания относительно поездки в Корею, но результат налицо", - сказал глава МОК, добавив, что оргкомитет завершит Игры с прибылью.

Церемония закрытия Олимпиады состоится в воскресенье.

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