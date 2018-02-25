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Серебряная и бронзовые медали ОИ-2018 за марафон вручены лыжникам Большунову и Ларькову

Спорт
25 февраля, 14:54 UTC+3 ПХЁНЧХАН Корея/ 25, февраля. /ТАСС

Церемонию награждения провели президент МОК Томас Бах и глава Международной федерации лыжного спорта Джанфранко Каспер

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Александр Большунов, Иво Нисканен и Андрей Ларьков (слева направо)

Александр Большунов, Иво Нисканен и Андрей Ларьков (слева направо)

© EPA-EFE/FAZRY ISMAIL

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 25 февраля. /ТАСС/. Торжественная церемония вручения олимпийских медалей призерам по итогам лыжной гонки на 50 км классическим стилем состоялась на церемонии закрытия Олимпийских игр, которая проходит на Олимпийском стадионе Пхёнчхана. Серебряную медаль получил россиянин Александр Большунов, бронзовую - его соотечественник Андрей Ларьков.

В субботу в Пхёнчхане состоялся лыжный марафон. Победу одержал финн Иво Нисканен. Большунов финишировал вторым, Ларьков - третьим.

Церемонию награждения провели президент Международного олимпийского комитета Томас Бах и глава Международной федерации лыжного спорта Джанфранко Каспер.

Большунов выиграл четыре медали на Олимпиаде в Пхёнчхане, став первым отечественным лыжником в истории, который добился такого достижения. Ранее он выиграл бронзу в спринте и два серебра в эстафете и в командном спринте. Ларьков впервые в карьере стал олимпийским призером.

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