Российские лыжники в Пхёнчхане отдали только одну медаль олимпийского марафона

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 24 февраля. /ТАСС/. Александр Большунов и Андрей Ларьков заняли второе и третье места соответственно в лыжном марафоне - гонке с общего старта на 50 км, в которой четыре года назад все призовые места заняли российские лыжники. Большунов был близок к тому, чтобы повторить сочинский результат Александра Легкова, однако ошибка с выбором лыж не позволила ему на последнем отрезке дистанции составить конкуренцию финну Ииво Нисканену.

Марафонские дистанции традиционно закрывают соревновательную программу лыжников на Олимпиаде. В субботу медали разыграли мужчины, в воскресенье, в заключительный день Игр, - сильнейшие будут определены среди женщин в гонке с общего старта на 30 км.

Обидное серебро рекордсмена

Большунов и Нисканен стали главными действующими лицами мужского марафона, к середине гонки им удалось заметно оторваться от группы преследователей, которую они в итоге к себе так и не подпустили. Ключевой момент произошел за 8 км до финиша, когда два лидера оказались на стадионе, рядом с зоной для смены лыж; финн решился на то, чтобы совершить так называемый пит-стоп, в то время как российский спортсмен предпочел не останавливаться и оторваться от преследователя. Это решение стоило ему золотой медали: лыжи Нисканена катили, особенно на спуске, гораздо лучше, так что десятисекундное преимущество российского лыжника в итоге быстро улетучилось. На последний километр дистанции сил у финна осталось больше, даже с учетом того, что Большунов обладает более сильными спринтерскими качествами.

После гонки российский спортсмен пояснил, что вместе с сервис-бригадой они допустили промашку, не подготовив лыжи на более морозную погоду. Гонка длилась два часа, и под ее конец в районе лыжного стадиона установилась сильная облачность и похолодало. По мнению Большунова, учти он этот фактор, олимпийское золото досталось бы ему.

Именно по этой причине он не скрывал своего разочарования итоговым результатом. Даже несмотря на то, что для 21-летнего спортсмена эта Олимпиада стала перовой в карьере, а сама награда - четвертой, которую он завоевал в Пхёнчхане. Столько на одних Играх до этого не удавалось выигрывать ни одному отечественному лыжнику.

"Да ничего это для меня не значит, не вошел я ни в какую историю. Если честно, после сегодняшней гонки остался небольшой осадок", - не скрывал своего разочарования рекордсмен.

Достойная смена

Не придает Большунов особого значения и тому факту, что российские лыжники практически повторили результат четырехлетней давности, когда первые три места в марафоне заняли Легков, Максим Вылегжанин и Илья Черонусов, отметив, что сам только начинает выступать на столь высоком уровне и ему сложно сравнивать эти две гонки.

На эту тему нашлось, что сказать у более опытного спортсмена. "Ребята много тренировались, здорово, что у нас такие сильные спортсмены, - сказал 34-летний Легков. - Они доказывали неоднократно, что могут бежать все - и спринт, и марафон. С самого начала Олимпийских игр все результаты ребят закономерны, они не одним стартом показывали это, будем болеть и надеяться, что это будущее сборной".

Молодые российские лыжники на Олимпиаде в Пхёнчхане по числу медалей уже превзошли результат более именитых соотечественников четырехлетней давности: сейчас на их счету уже восемь наград против пяти сочинских. Не хватает только золота, однако с учетом известных обстоятельств, связанных с недопуском на Игры двукратного чемпиона мира Сергея Устюгова, такой результат можно считать сверхуспешным.

"У меня вся Олимпиада - это чувство гордости за моих спортсменов, за нашу команду, - сказала президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе. - Несмотря на то, что Саня [Большунов] сегодня был одной ногой на золотом пьедестале, и мы видели, что у него, видимо, схватило печень, он показал, что он боец. Думаю, что у них должно быть большое и хорошее спортивное будущее. Поздравляю их и всю Россию".