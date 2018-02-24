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Крянин: российские лыжники Большунов и Ларьков уже являются мировыми лидерами

Спорт
24 февраля, 10:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, февраля. /ТАСС

В субботу Большунов завоевал серебряную медаль Олимпийских игр на дистанции 50 км классическим стилем, Ларьков стал третьим

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Александр Большунов

Александр Большунов

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Российские лыжники Александр Большунов и Андрей Ларьков уже вышли на лидирующие позиции в мире, что они и доказали на Олимпиаде в южнокорейском Пхёнчхане. Такое мнение ТАСС высказал вице- президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Сергей Крянин.

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Российский лыжник Большунов завоевал серебро в масс-старте на 50 км на ОИ

В субботу Большунов завоевал серебряную медаль Олимпийских игр на дистанции 50 км классическим стилем, Ларьков стал третьим. Выиграл гонку финский лыжник Ииво Нисканен.

"Наши ребята на Олимпиаде показали, что могут стать лидерами мировых лыж не только в будущем, а являются ими уже сейчас. Жаль, что не получилось все-таки выиграть золото, но в целом выступление очень хорошее. Довольны серебряной и бронзовой медалями, рад за Ларькова, который в общей группе оказался сильнейшим в споре с норвежцами и выиграл бронзу, - отметил Крянин. - Главное, чтобы ребята продолжали работать после этих медалей, у них большое будущее и куча медалей еще впереди".

Вице-президент федерации считает, что Большунов допустил небольшую тактическую ошибку в гонке, что помешало ему побороться за золото. "Рассчитывали на Большунова, его настрой и форма позволяли бороться за первое место, будь я на его месте, то поменял бы лыжи вместе с Нисканеном", - считает Крянин.

В воскресенье состоится гонка у женщин на 30 км. "Думаю, завтра Седова и Непряева будут бороться за медали. Не знаю, как отработают смазчики, все должно быть продумано и идеально совпасть, тогда будет шанс на медаль", - отметил собеседник агентства.

Российские лыжники на Олимпийских играх в Пхёнчхане завоевали восемь наград.

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