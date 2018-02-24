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Вяльбе: лыжник Большунов показал себя бойцом в гонке на 50 км

Спорт
24 февраля, 10:34 UTC+3 ПХЁНЧХАН Корея/ 24, февраля. /ТАСС

В субботу россиянин завоевал серебро в масс-старте на 50 км, первым стал финн Ииво Нисканен, бронза на счету еще одного спортсмена из России - Андрея Ларькова

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Александр Большунов

Александр Большунов

© Валерий Шарифулин/ТАСС

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 24 февраля. /ТАСС/. Российский лыжник Александр Большунов показал себя бойцом в гонке с масс-старта на 50 км на Олимпийских играх в Пхёнчхане. Об этом журналистам заявила президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.

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В субботу Большунов завоевал серебро в масс-старте на 50 км, первым стал финн Ииво Нисканен, бронза на счету еще одного россиянина - Андрея Ларькова. Большунов занимал лидирующую позицию большую часть дистанции, но на последнем километре его опередил Нисканен.

"У меня вся Олимпиада - это чувство гордости за моих спортсменов, за нашу команду, - сказала Вяльбе. - Несмотря на то, что Саня [Большунов] сегодня был одной ногой на золотом пьедестале, и мы видели, что у него, видимо, схватило печень, он показал, что он боец. Думаю, что у них должно быть большое и хорошее спортивное будущее. Поздравляю их и всю Россию".

Ранее Большунов завоевал бронзу в спринте, серебро в командном спринте и эстафете.

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