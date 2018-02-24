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Жуков назвал олимпийские медали лыжников Большунова и Ларькова весомым успехом

Спорт
24 февраля, 10:44 UTC+3 ПХЁНЧХАН Корея/ 24, февраля. /ТАСС

По словам главы ОКР, российские лыжники блестяще выступили на Олимпиаде в Пхёнчхане

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Глава Олимпийского комитета России Александр Жуков

Глава Олимпийского комитета России Александр Жуков

© Сергей Савостьянов/ТАСС

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 24 февраля. /ТАСС/. Серебряная и бронзовая медали, завоеванные российскими лыжниками Александром Большуновым и Андреем Ларьковым в масс-старте на 50 км, являются весомым успехом. Об этом ТАСС заявил президент Олимпийского комитета России Александр Жуков.

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Большунов преодолел дистанцию за 2 часа 8 минут 40,8 секунды, проиграв финну Ииво Нисканену 18,7 секунды. Ларьков отстал от победителя на 2 минуты 37,5 секунды.

"Лыжники блестяще завершили свое выступление на Олимпиаде. Две медали на самой престижной дистанции - это еще один весомый успех. Если бы кто сказал, что две медали будет на этой дистанции, никто бы не поверил. Великолепно, поздравляю", - заявил Жуков, прибывший в Пхёнчхан в пятницу.

Российские лыжники на Олимпийских играх в Пхёнчхане завоевали восемь наград из 16 медалей олимпийских атлетов из России.

Олимпиада завершится 25 февраля.

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