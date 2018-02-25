"Манчестер Юнайтед" победил "Челси" в матче чемпионата Англии по футболу

ТАСС, 25 февраля. "Манчестер Юнайтед" одержал победу над "Челси" со счетом 2:1 в домашнем матче 28-го тура чемпионата Англии по футболу.

У победителей голы забили Ромелу Лукаку (39-я минута) и Джесси Лингард (75). В составе гостей отличился Виллиан (32).

Лукаку забил 13-й гол в 27 матчах турнира. Лучшим бомбардиром чемпионата Англии является нападающий лондонского "Тоттенхэма" Гарри Кейн, у которого 24 забитых мяча.

"Манчестер Юнайтед" набрал 59 очков и занимает второе место в таблице, отставая от лидирующего "Манчестер Сити" на 13 баллов. "Челси" располагается на пятом месте (53).

В следующем туре "Манчестер Юнайтед" в гостях сыграет с "Кристал Пэлас" 5 марта. "Челси" также в гостях встретится с "Манчестер Сити" 4 марта.