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"Манчестер Юнайтед" победил "Челси" в матче чемпионата Англии по футболу

Спорт
25 февраля, 19:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, февраля. /ТАСС

Встреча завершилась со счетом 2:1

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Футболисты "Манчестер Юнайтед"

Футболисты "Манчестер Юнайтед"

© EPA-EFE/PETER POWELL

ТАСС, 25 февраля. "Манчестер Юнайтед" одержал победу над "Челси" со счетом 2:1 в домашнем матче 28-го тура чемпионата Англии по футболу.

У победителей голы забили Ромелу Лукаку (39-я минута) и Джесси Лингард (75). В составе гостей отличился Виллиан (32).

Лукаку забил 13-й гол в 27 матчах турнира. Лучшим бомбардиром чемпионата Англии является нападающий лондонского "Тоттенхэма" Гарри Кейн, у которого 24 забитых мяча.

"Манчестер Юнайтед" набрал 59 очков и занимает второе место в таблице, отставая от лидирующего "Манчестер Сити" на 13 баллов. "Челси" располагается на пятом месте (53).

В следующем туре "Манчестер Юнайтед" в гостях сыграет с "Кристал Пэлас" 5 марта. "Челси" также в гостях встретится с "Манчестер Сити" 4 марта.

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