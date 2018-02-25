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Матч чемпионата Италии по футболу "Ювентус" - "Аталанта" отменен из-за снегопада

Спорт
25 февраля, 20:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, февраля. /ТАСС

Новая дата проведения встречи станет известна позднее

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Главный арбитр Маурицио Марьяни и футболисты команд "Аталанта" Рафаэл Толой и "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон

Главный арбитр Маурицио Марьяни и футболисты команд "Аталанта" Рафаэл Толой и "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон

© EPA-EFE/ALESSANDRO DI MARCO

ТАСС, 25 февраля. Матч 26-го тура чемпионата Италии по футболу между туринским "Ювентусом" и "Аталантой" (Бергамо) не состоится в воскресенье из-за снегопада, обрушившегося на Турин. Такое решение перед началом игры принял судья встречи после совещания с капитанами команд.

Матч должен был состояться 25 февраля в Турине, начало - 20:00 мск. Новая дата проведения матча станет известна позднее.

"Ювентус" занимает второе место в турнирной таблице чемпионата с 65 очками, отставая от "Наполи" (Неаполь) на одно очко. "Аталанта" (38) находится на восьмой строчке.

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