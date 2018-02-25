Матч чемпионата Италии по футболу "Ювентус" - "Аталанта" отменен из-за снегопада

ТАСС, 25 февраля. Матч 26-го тура чемпионата Италии по футболу между туринским "Ювентусом" и "Аталантой" (Бергамо) не состоится в воскресенье из-за снегопада, обрушившегося на Турин. Такое решение перед началом игры принял судья встречи после совещания с капитанами команд.

Матч должен был состояться 25 февраля в Турине, начало - 20:00 мск. Новая дата проведения матча станет известна позднее.

"Ювентус" занимает второе место в турнирной таблице чемпионата с 65 очками, отставая от "Наполи" (Неаполь) на одно очко. "Аталанта" (38) находится на восьмой строчке.