"Манчестер Сити" завоевал первый трофей при Гвардиоле, разгромив "Арсенал" в Кубке лиги

ТАСС, 25 февраля. "Манчестер Сити" разгромил "Арсенал" в финале Кубка английской футбольной лиги со счетом 3:0 и завоевал первый трофей при тренере Хосепе Гвардиоле. Встреча проходила на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.

Голы забили Серхио Агуэро (18-я минута), Венсан Компани (58) и Давид Сильва (65).

"Манчестер Сити" в пятый раз стал обладателем Кубка английской лиги. Ранее команда побеждала в 1970, 1976, 2014 и 2016 годах. Для Гвардиолы этот трофей стал первым в качестве наставника "Манчестер Сити".

Гвардиола возглавил английский клуб летом 2016 года. В первый сезон под его руководством команда заняла третье место в чемпионате Англии.