Российских олимпийцев встретили "Катюшей" и признаниями в любви

"Золотой" рейс с российскими олимпийцами, принимавшими участие в Олимпиаде-2018 в Южной Корее, прибыл в московский аэропорт "Шереметьево". На борту самолета находились спортсмены, ставшие победителями и призерами Игр в южнокорейском Пхёнчхане. О том, как встречали чемпионов на родине, — в репортаже ТАСС.

В понедельник в Москву вернулись команды по хоккею, фигурному катанию, лыжным гонкам, бобслею и фристайлу. Борт с олимпийцами приземлился в 19:00. Однако еще за два часа до этого в аэропорту стали собираться болельщики, родственники и друзья спортсменов, приехавшие с российскими флагами, цветами и воздушными шарами.

Долгожданный выход олимпийцев pic.twitter.com/B3WZxkohJk — Максим Пахомов (@Pakhomov1) 26 февраля 2018 г.

"Победа" для "красной машины"

Людей было столь много, что дети, которые тоже приехали встречать олимпийцев, пытались пробраться поближе к месту встречи, проползая под ногами у болельщиков и журналистов в толпе. В ожидании российских спортсменов люди пели "Катюшу" и гимн России. Всего в аэропорту собралось свыше тысячи человек.

В числе прибывших были и российские хоккеисты, впервые за 26 лет завоевавшие золото Олимпийских игр. Болельщики вручили им специальный подарок — макет красного автомобиля марки "Победа". Хоккейную сборную России именуют "красной машиной" еще со времен СССР — отечественные хоккеисты играли в красных свитерах и входили в число сильнейших сборных мира. Подарок был вручен нападающему Сергею Андронову. Получать приз хоккеист вышел с маленькой дочерью, которую держал на руках.

Хоккеисты из России в заключительный день Игр-2018 победили команду Германии со счетом 4:3 (ОТ). "Золотая медаль Олимпийских игр — это самые лучшие ощущения, какие только могут быть в жизни", — заявил автор победного гола нападающий Кирилл Капризов. "Красная машина" непобедима", — кричали игрокам болельщики.

Развернуть Лыжница Анна Нечаевская с женихом © Владимир Гердо/ТАСС Лыжница Анна Нечаевская с женихом © Владимир Гердо/ТАСС

Сюрприз для любимых

Одними из самых запоминающихся моментов во время встречи олимпийцев стали предложения руки и сердца, которые получили прямо в аэропорту лыжницы Анастасия Седова и Анна Нечаевская от своих возлюбленных — Александра Кулешова и Никиты Суркова. Спортсменки ответили согласием.

По признанию Нечаевской, поступок любимого стал для нее полнейшим сюрпризом. "Для меня стало огромной неожиданностью, что встречать меня приехали мама с сестрой и племянницей, ведь я ожидала увидеть здесь лишь своего любимого, — сказала лыжница. — Когда я увидела своих родных, то слезы потекли градом. Я не думала и не ждала сегодня предложения руки и сердца. В мае будет пять лет, как мы вместе, каждой девушке хочется этого события в жизни".

"Счастлива, что это произошло сегодня. Никита был со мной в Южной Корее, но уехал на два дня раньше, наверное, он уже там все спланировал", — добавила спортсменка.

Развернуть Российские спортсмены после прибытия из Южной Кореи © Артем Геодакян/ТАСС Российские спортсмены после прибытия из Южной Кореи © Артем Геодакян/ТАСС

"Не знаю про рекорды"

Лыжник Александр Большунов был буквально нарасхват у болельщиков и журналистов, и долгое время не успевал даже обняться с отцом и матерью, приехавшими встречать его в аэропорт. "Сына еще даже не видел", — сказал Александр Иванович, отец лыжника, одиноко сидя в конце зала прилета.

На Играх-2018 Большунов установил рекорд российского и советского лыжного спорта по количеству медалей на одной Олимпиаде, завоевав одну бронзу и три серебра. На вопрос о том, каково это чувствовать себя отцом рекордсмена и многократного олимпийского медалиста, Александр Иванович шутливо ответил: "Какие рекорды? Я же просто деревенский безграмотный мужик, не знаю ни про какие рекорды". "Да какой он герой? Обычный... Каждая гонка — столько нервов. Наизнанку вся душа", — добавил отец россиянина.

Сам Большунов, похоже, был не готов к обрушившейся на него славе. "Какое самое большое желание сейчас? Сбежать отсюда и увидеть своих родных", — сказал спортсмен. "Мы очень гордимся тобой", — призналась мать лыжника, наконец, сумевшая обнять сына.

Развернуть Фигуристка Алина Загитова, глава ФХР, Владислав Третьяк, президент ОКР Александр Жуков (слева направо на первом плане) © Артем Геодакян/ТАСС Фигуристка Алина Загитова, глава ФХР, Владислав Третьяк, президент ОКР Александр Жуков (слева направо на первом плане) © Артем Геодакян/ТАСС

"Спортсмены выступали с Россией в сердце"

На Олимпийских играх-2018 россияне выступали в сложных условиях, под олимпийским флагом — из-за отстранения Олимпийского комитета России (ОКР). Спортсменам запрещалось использовать любую национальную символику, для победителей не играл гимн Российской Федерации. В Пхёнчхане атлеты из России выступали в красно-серой форме, на которой был изображен логотип OAR (Olympic athlete from Russia).

"От имени ОКР хочу сказать огромное спасибо нашим спортсменам, что поехали на Олимпийские игры, и огромное спасибо болельщикам, которые их поддерживали, — сказал глава ОКР Александр Жуков. — У многих были сомнения, надо ли ехать на эту Олимпиаду, но уверен, что сейчас нет ни одного человека, сомневающегося в том, что в воскресенье золотую медаль в хоккее выиграла сборная России, а не какая-то другая команда. Наши спортсмены выступали с Россией в своем сердце".

Российские олимпийцы завоевали на Играх в Южной Корее 17 медалей — две золотых, шесть серебряных и девять бронзовых. Награды высшей пробы стране принесли фигуристка Алина Загитова и мужская хоккейная команда. Всего в Олимпийских играх приняли участие 168 россиян. Конькобежка Ольга Граф отказалась от участия в олимпийском турнире.

Ранее сообщалось, что Международный олимпийский комитет (МОК) не исключает восстановления членства ОКР в марте. Вопрос будет обсуждаться после анализа всех допинг-проб российских спортсменов с Олимпиады в Пхёнчхане.

Екатерина Мухлынина