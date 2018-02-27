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Российских олимпийцев встретили "Катюшей" и признаниями в любви

Спорт
27 февраля, 11:03 UTC+3

Спортсменов, вернувшихся домой после Олимпиады-2018, ждал теплый прием в столичном аэропорту "Шереметьево"

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Хоккеисты Михаил Григоренко и Сергей Андронов с детьми

Хоккеисты Михаил Григоренко и Сергей Андронов с детьми

© Артем Геодакян/ТАСС

"Золотой" рейс с российскими олимпийцами, принимавшими участие в Олимпиаде-2018 в Южной Корее, прибыл в московский аэропорт "Шереметьево". На борту самолета находились спортсмены, ставшие победителями и призерами Игр в южнокорейском Пхёнчхане. О том, как встречали чемпионов на родине, — в репортаже ТАСС.

В понедельник в Москву вернулись команды по хоккею, фигурному катанию, лыжным гонкам, бобслею и фристайлу. Борт с олимпийцами приземлился в 19:00. Однако еще за два часа до этого в аэропорту стали собираться болельщики, родственники и друзья спортсменов, приехавшие с российскими флагами, цветами и воздушными шарами.

"Победа" для "красной машины"

Людей было столь много, что дети, которые тоже приехали встречать олимпийцев, пытались пробраться поближе к месту встречи, проползая под ногами у болельщиков и журналистов в толпе. В ожидании российских спортсменов люди пели "Катюшу" и гимн России. Всего в аэропорту собралось свыше тысячи человек.

В числе прибывших были и российские хоккеисты, впервые за 26 лет завоевавшие золото Олимпийских игр. Болельщики вручили им специальный подарок — макет красного автомобиля марки "Победа". Хоккейную сборную России именуют "красной машиной" еще со времен СССР — отечественные хоккеисты играли в красных свитерах и входили в число сильнейших сборных мира. Подарок был вручен нападающему Сергею Андронову. Получать приз хоккеист вышел с маленькой дочерью, которую держал на руках.

Хоккеисты из России в заключительный день Игр-2018 победили команду Германии со счетом 4:3 (ОТ). "Золотая медаль Олимпийских игр — это самые лучшие ощущения, какие только могут быть в жизни", — заявил автор победного гола нападающий Кирилл Капризов. "Красная машина" непобедима", — кричали игрокам болельщики. 

Лыжница Анна Нечаевская с женихом

Лыжница Анна Нечаевская с женихом

© Владимир Гердо/ТАСС
Лыжница Анна Нечаевская с женихом
© Владимир Гердо/ТАСС

Сюрприз для любимых 

Одними из самых запоминающихся моментов во время встречи олимпийцев стали предложения руки и сердца, которые получили прямо в аэропорту лыжницы Анастасия Седова и Анна Нечаевская от своих возлюбленных — Александра Кулешова и Никиты Суркова. Спортсменки ответили согласием.

По признанию Нечаевской, поступок любимого стал для нее полнейшим сюрпризом. "Для меня стало огромной неожиданностью, что встречать меня приехали мама с сестрой и племянницей, ведь я ожидала увидеть здесь лишь своего любимого, — сказала лыжница. — Когда я увидела своих родных, то слезы потекли градом. Я не думала и не ждала сегодня предложения руки и сердца. В мае будет пять лет, как мы вместе, каждой девушке хочется этого события в жизни".

"Счастлива, что это произошло сегодня. Никита был со мной в Южной Корее, но уехал на два дня раньше, наверное, он уже там все спланировал", — добавила спортсменка.

Российские спортсмены после прибытия из Южной Кореи

Российские спортсмены после прибытия из Южной Кореи

© Артем Геодакян/ТАСС
Российские спортсмены после прибытия из Южной Кореи
© Артем Геодакян/ТАСС

"Не знаю про рекорды" 

Лыжник Александр Большунов был буквально нарасхват у болельщиков и журналистов, и долгое время не успевал даже обняться с отцом и матерью, приехавшими встречать его в аэропорт. "Сына еще даже не видел", — сказал Александр Иванович, отец лыжника, одиноко сидя в конце зала прилета. 

На Играх-2018 Большунов установил рекорд российского и советского лыжного спорта по количеству медалей на одной Олимпиаде, завоевав одну бронзу и три серебра. На вопрос о том, каково это чувствовать себя отцом рекордсмена и многократного олимпийского медалиста, Александр Иванович шутливо ответил: "Какие рекорды? Я же просто деревенский безграмотный мужик, не знаю ни про какие рекорды". "Да какой он герой? Обычный... Каждая гонка — столько нервов. Наизнанку вся душа", — добавил отец россиянина. 

Сам Большунов, похоже, был не готов к обрушившейся на него славе. "Какое самое большое желание сейчас? Сбежать отсюда и увидеть своих родных", — сказал спортсмен. "Мы очень гордимся тобой", — призналась мать лыжника, наконец, сумевшая обнять сына.

Фигуристка Алина Загитова, глава ФХР, Владислав Третьяк, президент ОКР Александр Жуков (слева направо на первом плане)

Фигуристка Алина Загитова, глава ФХР, Владислав Третьяк, президент ОКР Александр Жуков (слева направо на первом плане)

© Артем Геодакян/ТАСС
Фигуристка Алина Загитова, глава ФХР, Владислав Третьяк, президент ОКР Александр Жуков (слева направо на первом плане)
© Артем Геодакян/ТАСС

"Спортсмены выступали с Россией в сердце"

На Олимпийских играх-2018 россияне выступали в сложных условиях, под олимпийским флагом — из-за отстранения Олимпийского комитета России (ОКР). Спортсменам запрещалось использовать любую национальную символику, для победителей не играл гимн Российской Федерации. В Пхёнчхане атлеты из России выступали в красно-серой форме, на которой был изображен логотип OAR (Olympic athlete from Russia).

"От имени ОКР хочу сказать огромное спасибо нашим спортсменам, что поехали на Олимпийские игры, и огромное спасибо болельщикам, которые их поддерживали, — сказал глава ОКР Александр Жуков. — У многих были сомнения, надо ли ехать на эту Олимпиаду, но уверен, что сейчас нет ни одного человека, сомневающегося в том, что в воскресенье золотую медаль в хоккее выиграла сборная России, а не какая-то другая команда. Наши спортсмены выступали с Россией в своем сердце".

Российские олимпийцы завоевали на Играх в Южной Корее 17 медалей — две золотых, шесть серебряных и девять бронзовых. Награды высшей пробы стране принесли фигуристка Алина Загитова и мужская хоккейная команда. Всего в Олимпийских играх приняли участие 168 россиян. Конькобежка Ольга Граф отказалась от участия в олимпийском турнире.  

Ранее сообщалось, что Международный олимпийский комитет (МОК) не исключает восстановления членства ОКР в марте. Вопрос будет обсуждаться после анализа всех допинг-проб российских спортсменов с Олимпиады в Пхёнчхане.

Екатерина Мухлынина

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