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Матч Кубка России по футболу "Амкар" - "Авангард" не будет перенесен из-за мороза

Спорт
27 февраля, 10:42 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, февраля. /ТАСС

В Перми ожидается 15 градусов ниже нуля к началу игры

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ТАСС, 27 февраля. Матч четвертьфинала Кубка России по футболу между пермским "Амкаром" и курским "Авангардом" состоится по расписанию. Об этом сообщает пресс-служба "Амкара".

"Сегодня утром на стадионе "Звезда" состоялось предматчевое совещание перед игрой 1/4 финала Кубка России "Амкар" - "Авангард", - говорится в сообщении. - Представители команд и официальные лица встречи рассмотрели готовность стадиона и всех служб к проведению матча и приняли решение провести поединок в назначенное время - сегодня вечером в 19:30 (17:30 мск)".

В Перми ожидаются снег и 15 градусов мороза к началу матча.

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