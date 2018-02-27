Сироткин стал восьмым во второй день тестов "Формулы-1" в Барселоне

ТАСС, 27 февраля. Российский пилот команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" "Уильямс" Сергей Сироткин показал восьмое время во второй день предсезонных тестов в испанской Барселоне.

22-летний Сироткин, для которого предстоящий сезон станет дебютным в "Формуле-1", сел за руль "Уильямса" в первой половине дня, во второй его сменил резервный пилот коллектива поляк Роберт Кубица. Россиянин проехал по трассе 52 круга, на лучшем из которых показал время 1 минута 21,822 секунды, проиграв победителю дня немцу Себастьяну Феттелю из "Феррари" (1.19,673, 98 кругов) 2,149 секунды. Кубица показал седьмое время (+1,822, 48 кругов).

Второе время в первый день показал финн Валттери Боттас из "Мерседеса" (+0,303, 94 круга), третьим стал бельгиец Стоффель Вандорн из "Макларена" (+0,652, 37).

В среду тестовый день в "Уильямсе" поделят Кубица и боевой пилот команды канадец Лэнс Стролл. Тесты завершатся 1 марта.

Новый сезон "Формулы-1" стартует этапом в Австралии (23-25 марта).