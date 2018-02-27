UWW сократил срок дисквалификации за допинг борца Чехиркина до четырех месяцев

ТАСС, 27 февраля. Объединенный мир борьбы (UWW) сократил до четырех месяцев срок дисквалификации российского борца греко-римского стиля Александра Чехиркина за употребление допинга. Об этом сообщил адвокат Артем Пацев в Facebook.

UWW признал, что Чехиркин неумышленно нарушил антидопинговые правила и подтвердил небольшую степень вины спортсмена в попадании запрещенной субстанции в его организм. С учетом отбытого временного отстранения, срок дисквалификации Чехиркина закончился 28 января 2018 года. Спортсмен с сегодняшнего дня может принимать участие в соревнованиях.

31-летний Чехиркин является чемпионом Европы 2014 года, а также серебряным призером чемпионата мира - 2017 в весовой категории до 75 кг.