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Футболист ПСЖ Неймар будет прооперирован в конце недели

Спорт
28 февраля, 23:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, февраля. /ТАСС

Неймар получил травму 25 февраля в домашнем матче 27-го тура чемпионата Франции против "Марселя"

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Материал из 1 страницы
Бразилец Неймар после получения травмы в матче чемпионата Франции по футболу

Бразилец Неймар после получения травмы в матче чемпионата Франции по футболу

© EPA-EFE/CHRISTOPHE PETIT TESSON

ТАСС, 28 февраля. Бразильский футболист французского "Пари Сен-Жермен" Неймар будет прооперирован в конце текущей недели. Об этом сообщает пресс-служба французской команды.

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Неймар может пропустить ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов с "Реалом" из-за травмы

Точные сроки возвращения игрока не сообщаются. Ранее ПСЖ сообщал, что игроку не потребуется хирургическое вмешательство, несмотря на растяжение связок голеностопного сустава и трещина пятой плюсневой кости.

Неймар получил травму 25 февраля в домашнем матче 27-го тура чемпионата Франции против "Марселя" (3:0). Пресс-служба ПСЖ сообщала, что игрок пропустит от шести до восьми недель.

Сборная России сыграет против команды Бразилии 23 марта в Москве на стадионе "Лужники".

Неймар перешел в ПСЖ летом из испанской "Барселоны" за рекордные €222 млн. В текущем сезоне 26-летний форвард провел 29 матчей за французский клуб, забив 29 мячей и отдав 17 голевых передач.

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