Футболист ПСЖ Неймар будет прооперирован в конце недели

Бразилец Неймар после получения травмы в матче чемпионата Франции по футболу © EPA-EFE/CHRISTOPHE PETIT TESSON

ТАСС, 28 февраля. Бразильский футболист французского "Пари Сен-Жермен" Неймар будет прооперирован в конце текущей недели. Об этом сообщает пресс-служба французской команды.

Точные сроки возвращения игрока не сообщаются. Ранее ПСЖ сообщал, что игроку не потребуется хирургическое вмешательство, несмотря на растяжение связок голеностопного сустава и трещина пятой плюсневой кости.

Неймар получил травму 25 февраля в домашнем матче 27-го тура чемпионата Франции против "Марселя" (3:0). Пресс-служба ПСЖ сообщала, что игрок пропустит от шести до восьми недель.

Сборная России сыграет против команды Бразилии 23 марта в Москве на стадионе "Лужники".

Неймар перешел в ПСЖ летом из испанской "Барселоны" за рекордные €222 млн. В текущем сезоне 26-летний форвард провел 29 матчей за французский клуб, забив 29 мячей и отдав 17 голевых передач.