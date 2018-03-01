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Соперник "Локомотива" по ЛЕ "Атлетико" победил "Леганес" благодаря четырем голам Гризманна

Спорт
1 марта, 1:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, марта. /ТАСС

Мадридский клуб одержал победу со счетом 4:0

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Антуан Гризманн

Антуан Гризманн

© EPA-EFE/JUANJO MARTIN

ТАСС, 1 марта. Мадридский "Атлетико" победил "Леганес" со счетом 4:0 в домашнем матче 26-го тура чемпионата Испании по футболу.

Все мячи забил французский форвард Антуан Гризманн (26, 35, 56, 67-я минуты).

"Атлетико" набрал 55 очков и идет на втором месте в чемпионате Испании. "Леганес" с 30 очками находится на 14-м месте.

"Атлетико" 8 марта встретится с московским "Локомотивом" в рамках 1/8 финала Лиги Европы. Первая встреча противостояния пройдет в Мадриде.

В других матчах среды в чемпионате Испании "Атлетик" сыграл вничью с "Валенсией" (1:1), "Малага" проиграла "Севилье" (0:1), "Хетафе" обыграл "Депортиво" (3:0). "Вильярреал" проиграл "Эйбару" (0:1), полузащитник "Вильярреала" Денис Черышев был заменен на 73-й минуте.

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