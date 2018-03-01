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В финале Кубка Италии по футболу сыграют "Ювентус" и "Милан"

Спорт
1 марта, 1:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, марта. /ТАСС

"Милан" в своем полуфинале по пенальти обыграл "Лацио"

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© EPA-EFE/ETTORE FERRARI

ТАСС, 1 марта. "Милан" в серии пенальти победил "Лацио" и вышел в финал Кубка Италии по футболу. Ответная встреча состоялась в Риме.

Основное и дополнительное время завершились со счетом 0:0, как и первый матч между соперниками. В серии пенальти удачливее оказались гости - 5:4.

В финале "Милан" сыграет с "Ювентусом", который ранее в среду вышел победителем из двухматчевого противостояния с "Аталантой". Финал пройдет 9 мая.

Также в среду в рамках Кубка Англии "Тоттенхэм" обыграл "Рочдейл" в матче 1/8 финала турнира и вышел в следующую стадию. Встреча в Лондоне завершилась со счетом 6:1, у хозяев трижды отличился Фернандо Льоренте, два гола на свой счет записал Сон Хын Мин, еще один мяч забил Кайл Уолкер-Питерс. Следующим соперником "Тоттенхэма" станет "Суонси".

В 1/4 финала Кубка Франции "Пари Сен-Жермен" дома обыграл "Марсель" со счетом 3:0. Дважды отличился Анхель Ди Мария и один раз - Эдинсон Кавани. Жеребьевка полуфиналов состоится позднее.

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