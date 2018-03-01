ФИФА надеется, что ЧМ-2018 пройдет при абсолютной безопасности, как Кубок конфедераций

СОЧИ, 1 марта. /ТАСС/. Международная федерация футбола (ФИФА) рассчитывает, что на чемпионате мира - 2018 будет абсолютно безопасно, как это было на Кубке конфедераций - 2017. Об этом журналистам заявил директор департамента ФИФА по проведению соревнований и мероприятий Колин Смит.

Ранее в испанском Бильбао перед матчем 1/16 финала Лиги Европы прошли беспорядки с участием болельщиков местного "Атлетика" и фанатов московского "Спартака". По данным полиции, пострадали пять стражей порядка и четыре гражданина России, кроме того, погиб сотрудник правоохранительных органов, который перенес инфаркт.

"ФИФА выражает соболезнования всем семьям и пострадавшим в этих беспорядках, мы не поддерживаем насилие ни в каком проявлении. На таком крупном турнире, как чемпионат мира, меры безопасности принимаются на федеральном, региональном уровнях, и ФИФА имеет свои требования. Кубок конфедераций прошел при абсолютной безопасности, надеемся на это же во время чемпионата мира", - сказал Смит.

Председатель оргкомитета чемпионата мира Алексей Сорокин отметил, что Россия имеет программу, по которой будут строиться меры безопасности. "Все соответствующие органы знают, что делать, сотрудничество прекрасно налажено - у нас будет работать международный центр, который будет обеспечивать безопасность. Мы общаемся с иностранными коллегами: все, кому запрещен вход на стадион, туда не попадут. Это касается как россиян, так и иностранцев", - подчеркнул он.

Кубок конфедераций прошел в России летом прошлого года. Матчи чемпионата мира состоятся в 11 городах с 14 июня по 15 июля.