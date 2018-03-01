ФИФА не имеет опасений относительно сроков строительства стадионов к чемпионату мира

СОЧИ, 1 марта. /ТАСС/. Международная федерация футбола (ФИФА) не имеет опасений относительно строительства новых стадионов к чемпионату мира 2018 года. Об этом журналистам сообщил директор департамента ФИФА по проведению соревнований и мероприятий Колин Смит.

Ранее сообщалось, что строительство стадиона в Самаре идет с небольшим отставанием от графика.

"Все стадионы находятся в финальной стадии подготовки, хотя работы еще ведутся. Все идет в соответствии с графиком, на всех стадионах будут проведены по три тестовых матча. Тщательно отслеживается обстановка, так что у нас нет опасений", - сказал Смит.

Во время второго этапа продажи билетов на чемпионат мира ФИФА получила почти 5 млн запросов от болельщиков. "Мы очень довольны спросом на билеты. 13 марта оставшиеся билеты будут выпущены в свободную продажу", - отметил Смит.

Чемпионат мира пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.