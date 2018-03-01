Геркус: "Локомотив" ведет диалог с "Атлетико" о приезде в Мадрид российских болельщиков

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Руководство московского футбольного клуба "Локомотив" обсуждает с испанским "Атлетико" приезд в Мадрид болельщиков из России, чтобы избежать неприятных инцидентов. Об этом журналистам заявил президент "Локомотива" Илья Геркус.

"Локомотив" сыграет с "Атлетико" в первом матче 1/8 финала Лиги Европы 8 марта.

Перед ответным матчем 1/16 финала Лиги Европы между испанским "Атлетиком" и московским "Спартаком" в Бильбао состоялись беспорядки.

"Мы в процессе диалога с "Атлетико" относительно наших болельщиков, мы готовы к сотрудничеству. Многое зависит от того, представляет ли клуб потенциальную опасность, нужно проанализировать эту ситуацию заранее и избежать острых углов. Но можно сказать, что болельщики "Атлетико" намного добродушнее болельщиков из Бильбао", - сказал Геркус.

Ответная игра пройдет на стадионе "РЖД-Арена" 15 марта.