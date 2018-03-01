Сироткин стал 15-м в четвертый день тестов "Формулы-1" в Барселоне

ТАСС, 1 марта. Российский пилот команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" "Уильямс" Сергей Сироткин показал 15-е время в четвертый день предсезонных тестов в Барселоне.

22-летний Сироткин, для которого предстоящий сезон станет дебютным в "Формуле-1", сел за руль "Уильямса" в первой половине дня, во второй его сменил партнер по команде канадец Лэнс Стролл. Стоит отметить, что во второй половине дня погода на автодроме улучшилась, поэтому пилоты смогли показать более быстрое время по сравнению с теми, кто стартовал в первой половине.

Россиянин проехал по трассе 47 кругов, на лучшем из которых показал время 1 минута 31,979 секунды. Стролл проехал 54 круга, показав седьмое время дня (1.21,142).

Лучшим заключительный день тестов стал британец Льюис Хэмилтон из "Мерседеса" (1.19,333; 69 кругов). Вторым стал бельгиец Стоффель Вандорн из "Макларена" (отставание 0,521 секунды; 110), третьим - немец Себастьян Феттель из "Феррари" (+0,908; 120).

Новый сезон "Формулы-1" стартует этапом в Австралии (23-25 марта).