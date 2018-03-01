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Определились все пары первого раунда плей-офф КХЛ

Спорт
1 марта, 22:11 дата обновления: 1 марта, 22:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, марта. /ТАСС

Последними участниками плей-офф стали московский "Спартак" и череповецкая "Северсталь"

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ТАСС, 1 марта. Стали известны все участники плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и все пары первого раунда. Последними участниками розыгрыша Кубка Гагарина стали московский "Спартак", обыгравший в четверг столичное "Динамо" (4:3), и череповецкая "Северсталь", которая по буллитам уступила СКА (0:1).

В Западной конференции санкт-петербургский СКА сыграет в первом раунде с "Северсталью". СКА стал обладателем Кубка Континента, который вручается победителю регулярного чемпионата КХЛ. Московский ЦСКА встретится со "Спартаком", хельсинкский "Йокерит" - с "Сочи", ярославский "Локомотив" - с нижегородским "Торпедо".

Победитель Восточной конференции казанский "Ак Барс" в первом раунде сыграет с хабаровским "Амуром". В других парах Востока уфимский "Салават Юлаев" встретится с омским "Авангардом", челябинский "Трактор" - с нижнекамским "Нефтехимиком", екатеринбургский "Автомобилист" - с магнитогорским "Металлургом".

Матчи плей-офф в Восточной конференции пройдут 4, 5, 7, 8, и, если понадобится, 10, 12 и 14 марта. Команды Западной конференции проведут матчи 3, 4, 6, 7 и, если понадобится, 9, 11 и 13 марта. Ранее КХЛ сообщила о переносе матчей первого раунда с участием СКА и ЦСКА, которые сыграют по расписанию Восточной конференции.

Серии плей-офф в КХЛ продолжаются до четырех побед одной из команд. Первые два матча серии на своем льду проводит команда, позиция которой была выше в таблице регулярного чемпионата. Следующие два матча проходят на арене другой команды. Также в случае необходимости команда с более высоким местом в регулярном чемпионате дома играет пятый и седьмой матчи серии.

Действующим обладателем Кубка Гагарина является СКА. В финальной серии санкт-петербургский клуб обыграл магнитогорский "Металлург" со счетом 4-3.

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