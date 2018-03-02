МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) поменяет организационную структуру с 15 марта. Об журналистам рассказал и. о. президента РФС Александр Алаев.

В пятницу в Москве состоялся исполком РФС.

"Поговорили о реформах - первые шаги уже сделали. С 15 марта вступает в силу распоряжение о создании новой организационной структуры РФС. Она соответствует всем международным стандартам. На мой взгляд, это та самая структура, которая должна помогать нам реализовывать наши цели", - сказал Алаев.

"Новая структура будет принципиально отличаться от старой. На мой взгляд, она соответствует новым веяниям. Создано подразделение, департамент защиты игры. Понимаем, что футбол сталкивается с множеством опасностей: допинг, финансовый фэйр-плей, болельщики", - заключил и. о. президента РФС.

Также исполком организации рассмотрел вопрос финансовой помощи регионам.

"Откорректировали программу финансовой помощи регионам и внесли изменения в состав регионов, рассмотрели вопрос о модернизации денежно-информационной системы. Проект очень важный, в ближайшее время сделаем большую презентацию по поводу этого", - заверил Алаев.