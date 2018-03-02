Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.03:
$ 56.66
€ 69.47
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

РФС поменяет организационную структуру с 15 марта

Спорт
2 марта, 13:43 дата обновления: 2 марта, 14:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, марта. /ТАСС

В пятницу в Москве состоялся исполком РФС

Поделиться
Материал из 1 страницы
Врио президента РФС Александр Алаев

Врио президента РФС Александр Алаев

© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) поменяет организационную структуру с 15 марта. Об журналистам рассказал и. о. президента РФС Александр Алаев.

В пятницу в Москве состоялся исполком РФС.

"Поговорили о реформах - первые шаги уже сделали. С 15 марта вступает в силу распоряжение о создании новой организационной структуры РФС. Она соответствует всем международным стандартам. На мой взгляд, это та самая структура, которая должна помогать нам реализовывать наши цели", - сказал Алаев.

Смотрите также

Алаев: РФС не торопится изменять лимит не легионеров, нужно проработать детали

РФС разрешил "Рубину" завершить процедуру смены юрлица до 31 марта

РФС утвердил список из 20 главных судей для работы в РФПЛ на год

"Новая структура будет принципиально отличаться от старой. На мой взгляд, она соответствует новым веяниям. Создано подразделение, департамент защиты игры. Понимаем, что футбол сталкивается с множеством опасностей: допинг, финансовый фэйр-плей, болельщики", - заключил и. о. президента РФС.

Также исполком организации рассмотрел вопрос финансовой помощи регионам.

"Откорректировали программу финансовой помощи регионам и внесли изменения в состав регионов, рассмотрели вопрос о модернизации денежно-информационной системы. Проект очень важный, в ближайшее время сделаем большую презентацию по поводу этого", - заверил Алаев.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Российский футбол
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Кто может проголосовать уже сейчас
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
МИД: для делегации США стало сюрпризом указание не участвовать во встрече с РФ в Женеве
2
Как мир отреагировал на послание Путина Федеральному собранию
3
Памфилова назвала недопустимым высказывание ведущего Первого канала о Собчак на дебатах
4
США, Россия, выборы: невмешательство — только на словах
5
В Пентагоне заявили, что не удивлены заявлениями президента России о ракетном вооружении
6
МИД сделает спецместа на брифингах для прессы США, если Госдеп будет нарушать права СМИ РФ
7
Путин: Россия может использовать ядерное оружие при угрозе существованию страны
Темы дня
Новости партнеров
Реклама