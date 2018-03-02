Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.03:
$ 56.66
€ 69.47
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В отеле Бирмингема, где живут участники зимнего ЧМ по легкой атлетике, прорвало трубу

Спорт
2 марта, 14:15 UTC+3 БИРМИНГЕМ /Корр. ТАСС, Альберт Стародубцев

Ранее победительница зимнего ЧМ-2018 Мария Ласицкене пожаловалась журналистам на некомфортные условия проживания в этом отеле

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Альберт Стародубцев/ТАСС

БИРМИНГЕМ /Великобритания/, 2 марта. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. В 16-этажном отеле, где проживают участники зимнего чемпионата мира по легкой атлетике, в пятницу утром прорвало трубу, вода хлынула на первый этаж, из-за чего было принято решение отключить лифты. Об этом сообщает корреспондент ТАСС, находившийся в это время в отеле.

Пять служащих отеля, вооружившись полотенцами, лихорадочно пытались собрать воду в ведра, однако поток был так велик, что вода хлынула из лифтовой комнаты в фойе отеля. Попытка корреспондента ТАСС сфотографировать льющуюся с потолка воду была пресечена двумя сотрудницами отеля.

Попытки перекрыть воду в лопнувшей трубе не сразу увенчались успехом, и только через полтора часа гости отеля смогли вновь воспользоваться лифтами, чтоб подняться на свой этаж.

Ранее победительница зимнего ЧМ-2018 Мария Ласицкене пожаловалась журналистам на некомфортные условия проживания в этом отеле. Спортсмены сильно страдают от холода в номерах, из-за чего вынуждены спать в теплой одежде.

Чемпионат мира в Бирмингеме завершится 4 марта.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Кто может проголосовать уже сейчас
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
МИД: для делегации США стало сюрпризом указание не участвовать во встрече с РФ в Женеве
2
Как мир отреагировал на послание Путина Федеральному собранию
3
Памфилова назвала недопустимым высказывание ведущего Первого канала о Собчак на дебатах
4
США, Россия, выборы: невмешательство — только на словах
5
В Пентагоне заявили, что не удивлены заявлениями президента России о ракетном вооружении
6
МИД сделает спецместа на брифингах для прессы США, если Госдеп будет нарушать права СМИ РФ
7
Глава "Нафтогаза": компания не обязана выполнять принцип "бери или плати" в 2018 году
Темы дня
Новости партнеров
Реклама