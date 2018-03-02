В отеле Бирмингема, где живут участники зимнего ЧМ по легкой атлетике, прорвало трубу

БИРМИНГЕМ /Великобритания/, 2 марта. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. В 16-этажном отеле, где проживают участники зимнего чемпионата мира по легкой атлетике, в пятницу утром прорвало трубу, вода хлынула на первый этаж, из-за чего было принято решение отключить лифты. Об этом сообщает корреспондент ТАСС, находившийся в это время в отеле.

Пять служащих отеля, вооружившись полотенцами, лихорадочно пытались собрать воду в ведра, однако поток был так велик, что вода хлынула из лифтовой комнаты в фойе отеля. Попытка корреспондента ТАСС сфотографировать льющуюся с потолка воду была пресечена двумя сотрудницами отеля.

Попытки перекрыть воду в лопнувшей трубе не сразу увенчались успехом, и только через полтора часа гости отеля смогли вновь воспользоваться лифтами, чтоб подняться на свой этаж.

Ранее победительница зимнего ЧМ-2018 Мария Ласицкене пожаловалась журналистам на некомфортные условия проживания в этом отеле. Спортсмены сильно страдают от холода в номерах, из-за чего вынуждены спать в теплой одежде.

Чемпионат мира в Бирмингеме завершится 4 марта.