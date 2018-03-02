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"Енисей" обыграл "Зоркий" в матче чемпионата России по хоккею с мячом

Спорт
2 марта, 21:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, марта. /ТАСС

Встреча завершилась со счетом 7:2

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ТАСС, 2 марта. Красноярский "Енисей" одержал победу над красногорским "Зорким" со счетом 7:2 в гостевом матче заключительного тура первого этапа чемпионата России по хоккею с мячом.

В составе победителей забитыми мячами отметились Алмаз Миргазов (14, 44, 74-я минуты), Сергей Ломанов (33, 41, 70), Эрик Петтерссон (49). У проигравших отличились Евгений Волгужев (62) и Никита Вещагин (80).

В других матчах игрового дня новосибирский "Сибсельмаш" одержал победу над "Уральским трубником" из Первоуральска - 6:2, кировская "Родина" обыграла казанское "Динамо" - 5:2, архангельский "Водник" оказался сильнее кемеровского "Кузбасса" - 10:7, ульяновская "Волга" переиграла нижегородский "Старт" - 2:0, хабаровский "СКА-Нефтяник" был сильнее сыктывкарского клуба "Строитель" - 5:4.

По итогам первого этапа чемпионата определились восемь команд, прошедших в плей-офф соревнований. Ими стали "Енисей", "СКА-Нефтяник", иркутский "Байкал-Энергия", "Кузбасс", "Сибсельмаш", московское "Динамо", "Волга" и "Уральский трубник".

Четвертьфинальные матчи пройдут 5, 8 и, если потребуется, 9 марта. На данной стадии победитель определяется в серии до двух побед. Полуфиналы, матчи которых пройдут 12-20 марта, проводятся до трех побед. Финал чемпионата России состоится 25 марта в Хабаровске.

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