ЦСКА, "Зенит" и "Краснодар" начинают весеннюю часть чемпионата России по футболу

ТАСС, 3 марта. Три матча в Москве, Санкт-Петербурге и Краснодаре пройдут в субботу в 21-м туре чемпионата России по футболу. Первые после зимнего перерыва матчи премьер-лиги проведут претенденты на медали ЦСКА, "Зенит" и "Краснодар", которые примут команды из нижней части таблицы.

В 14:00 ЦСКА сыграет с "Уралом". Армейцы уже провели в феврале два матча Лиги Европы, обыграв сербскую "Црвену Звезду" (0:0, 1:0). Подопечные Виктора Гончаренко вновь надежно выступили в обороне, хотя и потеряли из-за тяжелой травмы до конца сезона защитника Виктора Васина. При этом наибольшие проблемы у ЦСКА в нынешнем сезоне - в атаке, для усиления которой в аренду из английского "Лестера" пришел нигерийский форвард Ахмед Муса, уже выступавший за армейцев в 2012-2016 годах и забивший около 50 мячей.

Единственный гол в матчах с сербами забил Алан Дзагоев, при этом швед Понтус Вернблум сыграл и в центре обороны, и нападении.

Армейцы встречаются с командой Александра Тарханова, который в бытность игроком забил за ЦСКА более 60 мячей в чемпионатах СССР и возглавлял команду в 1994-96 годах. Пятое место, которое ЦСКА 21 год назад занял под руководством Тарханова, остается лучшим достижением в карьере тренера, который затем дважды повторил его и с "Крыльями Советов". В последнее время Тарханов возглавляет клубы-середняки, тот же "Урал" опытный специалист несколько раз спас от вылета.

В нынешнем сезоне отрыв "Урала" от 13-го места составляет четыре очка. Зимой команду ждали косметические изменения: "Урал" приобрел нескольких футболистов из низших лиг, а также двух легионеров - украинца Дмитрия Хомченовского и Отмана Эль-Кабира из Нидерландов.

Матч пройдет в 14:00 мск на столичной "ВЭБ-Арене", главный арбитр - Артем Чистяков из Азова.

Евсеев начинает против "Зенита"

В 16:30 "Зенит" сыграет с пермским "Амкаром", который накануне расстался с главным тренером Гаджи Гаджиевым. Команда Роберто Манчини в конце февраля вышла в 1/8 финала Лиги Европы, пройдя шотландский "Селтик" (0:1, 3:0). Пермяки же уступили в домашнем матче 1/4 финала Кубка России курскому "Авангарду" в серии пенальти. Если "Зенит" на восемь очков отстает от лидера чемпионата "Локомотива", сохраняя шансы на чемпионский титул, то пермякам предстоит борьба за выживание - "Амкар" находится в зоне переходных матчей.

Вести ее команда будет под руководством Вадима Евсеева, который в пятницу был назначен и. о. главного тренера вместо 72-летнего Гаджиева. Он возглавлял команду с 2014 года, однако пермяки в последние годы выше 10-го места не поднимались. Евсеев же входил в тренерский штаб Гаджиева в 2015-16 годах и с сентября прошлого года, покидая "Амкар" ради работы в клубе второго дивизиона "Текстильщик" из Иванова. В бытность игрока Евсеев шесть раз выигрывал чемпионат России со "Спартаком" и "Локомотивом", сыграв 20 матчей за сборную России и забив памятный гол в ворота команды Уэльса в стыковом матче за выход на чемпионат Европы - 2004.

"Зенит" зимой приобрел трех российских футболистов - защитника Эльмира Набиуллина и полузащитника Магомеда Оздоева из "Рубина", а также форварда Антона Заболотного из "Тосно", который уже сыграл в Лиге Европы. При этом покинули "Зенит" два кандидата в сборную России Артем Дзюба и Олег Шатов, которые отправились в аренду соответственно в тульский "Арсенал" и "Краснодар".

Тренерскому штабу Манчини предстоят непростые несколько месяцев. Пока в чемпионате страны "Зенит" выступает даже хуже, чем год назад при Мирче Луческу. При этом "Зенит" ожидают сложные матчи Лиги Европы с одним из сильнейших клубов Германии - "Лейпцигом".

Матч "Зенит" - "Амкар" пройдет на стадионе "Санкт-Петербург", главный арбитр - Владимир Сельдяков из подмосковной Балашихи.

Южное дерби в Краснодаре

Завершится субботний игровой день в Краснодаре, где местный клуб примет "Ростов", который зимой возглавил Валерий Карпин. Леонид Кучук оставил ростовскую команду на 10-м месте, и вопрос сохранения места в элите она еще не решила. "Ростов" зимой серьезно усилился, из новичков наиболее известен динамовский полузащитник Александр Сапета и два исландца - защитник Рагнар Сигурдссон и нападающий Бьёрн Сигурдарссон.

Вернулся в "Ростов" из аренды в "Балтику" и полузащитник Дмитрий Скопинцев, которому в пятницу исполнился 21 год. В нынешнем сезоне в Футбольной национальной лиге (ФНЛ) этот кандидат в молодежную сборную забил 10 мячей.

"Краснодар" в Лиге Европы не выступает, так что подопечные Игоря Шалимова полностью сосредоточены на чемпионате, где команда идет на четвертом месте, всего на одно очко отставая от "Зенита" и "Спартака". Состав кубанцев усилил Шатов, при этом несколько футболистов отданы в другие клубы в аренду.

Шалимов против Карпина

Наставники двух южных команд Валерий Карпин и Игорь Шалимов выступали за московский "Спартак", вместе поиграв в 1990-91 годах. Оба полузащитника сделали достаточно успешную карьеру в Европе - Шалимов стал вице-чемпионом Италии в составе "Интера", Карпин же считался одним из сильнейших полузащитников чемпионата Испании конца 90-х годов. При этом Шалимов и Карпин родились в один день - 2 февраля 1969 года.

Матч пройдет на стадионе "Краснодар", начало - 19:00 мск. Главный арбитр - Сергей Карасев из Москвы. Дисквалифицирован защитник "Краснодара" Александр Мартынович.

21-й тур стартовал в пятницу, когда "Анжи" сыграл вничью с "Рубином" - 1:1. В воскресенье встречаются хабаровский СКА и "Тосно", "Уфа" и "Динамо", "Локомотив" и "Спартак", "Арсенал" и "Ахмат".

После 20 сыгранных матчей в чемпионате России по футболу лидирует "Локомотив" - 45 очков. По 37 очков набрали "Зенит" и "Спартак", 36 - "Краснодар", 35 - ЦСКА.