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ФК "Амкар" объявил об уходе главного тренера Гаджиева

Спорт
2 марта, 13:21 дата обновления: 2 марта, 13:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, марта. /ТАСС

Исполняющим обязанности главного тренера клуба назначен Вадим Евсеев

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Гаджи Гаджиев

Гаджи Гаджиев

© Артем Геодакян/ТАСС

ТАСС, 2 марта. Пермский "Амкар" объявил об уходе с поста главного тренера команды Гаджи Гаджиева. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Исполняющим обязанности главного тренера клуба назначен Вадим Евсеев, работавший помощником Гаджиева.

"Это решение самого Гаджи Муслимовича, которое, к сожалению, мы вынуждены принять, - сказал генеральный директор клуба Игорь Резвухин. - Расставаться всегда тяжело, тем более - с такими людьми и с такими специалистами, как он. "Амкар" благодарен Гаджи Муслимовичу за эти три года, которые, благодаря его усилиям, стали для нашей команды периодом стабильности, сплоченности и уверенности в своих силах. В "Амкаре" все запомнят профессиональные и человеческие советы Гаджиева, а его работоспособность и профессионализм будут примером для каждого из нас".

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Гаджиев возглавил "Амкар" в декабре 2014 года. Лучшим результатом команды за это время было 10-е место в сезоне-2016/17. В последнем матче Гаджиева в качестве главного тренера "Амкар" в серии пенальти уступил курскому "Авангарду в четвертьфинальном матче Кубка России.

72-летний специалист за свою карьеру четырежды возглавлял махачкалинский "Анжи", дважды - самарские "Крылья Советов", по одному разу - подмосковный "Сатурн" и нижегородскую "Волгу". Также Гаджиев в 1997-1998 годах работал в сборной России.

"Амкар" ни разу не покидал Российскую футбольную премьер- лигу (РФПЛ) с 2004 года. В нынешнем сезоне команда после 20 туров занимает 13-е место (21 очко).

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