Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.03:
$ 56.66
€ 69.47
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Кубинский легкоатлет Эчеваррия завоевал золото в прыжках в длину на ЧМ в помещении

Спорт
3 марта, 1:06 UTC+3 БИРМИНГЕМ /Великобритания/ 3, марта. /ТАСС

В беге на 60 м первенствовала Мюриэль Ауре из Кот-д'Ивуара, венгерка Анита Мартон завоевала золото в толкании ядра

Поделиться
Материал из 1 страницы

БИРМИНГЕМ /Великобритания/, 3 марта. /ТАСС/. Кубинец Хуан Мигель Эчеваррия занял первое место в прыжках в длину на чемпионате мира по легкой атлетике в помещении, который проходит в Бирмингеме (Великобритания). Спортсмен показал результат 8,46 метра.

Второе место занял южноафриканец Луво Маньонга (8,44), третьим стал американец Маркиз Денди (8,42).

В беге на 60 м среди женщин с личным рекордом первенствовала Мюриэль Ауре (6,97) из Кот-д'Ивуара, второе место заняла ее соотечественница Мари-Жозе Та Лу (7,05), третье - швейцарка Муджинга Камбунджи (7,05). Ауре дважды становилась вице-чемпионкой мира на этой дистанции.

Венгерка Анита Мартон завоевала золото в толкании ядра с результатом 19,62 м. Серебро выиграла Данниэль Томас-Додд (19,22) из Ямайки, бронзу - китаянка Гун Лицзяо (19,08).

Чемпионат мира завершится 4 марта.

Смотрите также

Российская легкоатлетка Ласицкене завоевала золото зимнего ЧМ в прыжках в высоту

Российский прыгун в высоту Лысенко завоевал золото зимнего чемпионата мира

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Кто может проголосовать уже сейчас
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Трамп обсудил с Меркель и Макроном заявления Путина о разработке РФ нового оружия
2
"Нафтогаз" выразил готовность к переговорам с "Газпромом"
3
МИД: для делегации США стало сюрпризом указание не участвовать во встрече с РФ в Женеве
4
США, Россия, выборы: невмешательство — только на словах
5
NBC: Трамп заявил о введении пошлин на сталь в приступе гнева, не выслушав советников
6
Как мир отреагировал на послание Путина Федеральному собранию
7
Рябков: встреча с Шэнноном отложена из-за хамского срыва США консультаций в Женеве
Темы дня
Новости партнеров
Реклама