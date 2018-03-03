Кубинский легкоатлет Эчеваррия завоевал золото в прыжках в длину на ЧМ в помещении

БИРМИНГЕМ /Великобритания/, 3 марта. /ТАСС/. Кубинец Хуан Мигель Эчеваррия занял первое место в прыжках в длину на чемпионате мира по легкой атлетике в помещении, который проходит в Бирмингеме (Великобритания). Спортсмен показал результат 8,46 метра.

Второе место занял южноафриканец Луво Маньонга (8,44), третьим стал американец Маркиз Денди (8,42).

В беге на 60 м среди женщин с личным рекордом первенствовала Мюриэль Ауре (6,97) из Кот-д'Ивуара, второе место заняла ее соотечественница Мари-Жозе Та Лу (7,05), третье - швейцарка Муджинга Камбунджи (7,05). Ауре дважды становилась вице-чемпионкой мира на этой дистанции.

Венгерка Анита Мартон завоевала золото в толкании ядра с результатом 19,62 м. Серебро выиграла Данниэль Томас-Додд (19,22) из Ямайки, бронзу - китаянка Гун Лицзяо (19,08).

Чемпионат мира завершится 4 марта.