"Спартак" попробует сократить отставание от "Локомотива" в чемпионской гонке РФПЛ

ТАСС, 4 марта. Московские "Локомотив" и "Спартак" проведут очный матч в рамках 21-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ). Встреча станет первой для команд в национальном чемпионате после зимней паузы.

Игра носит принципиальный характер. "Локомотив" занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России с 45 очками, "Спартак" отстает от лидера на восемь баллов. В случае победы красно-белым удастся выйти на чистое второе место, если же выиграет "Локомотив", он увеличит отрыв, а "Спартак" останется на пятой строчке.

"Матч в воскресенье будет решающим в чемпионской гонке для соперника, но не для нас. Мы находимся в разных ситуациях, но, безусловно, хотим сыграть качественно", - сказал в преддверии встречи президент "Локомотива" Илья Геркус, тем самым подогревая интерес к матчу.

На пресс-конференции в субботу ему ответил главный тренер красно-белых Массимо Каррера. Он заявил, что, исходя из турнирной ситуации, железнодорожники сейчас сильнее "Спартака", но все-таки команды находятся "в одной весовой категории". "На данный момент это команда, которую нужно побеждать, и завтрашний матч очень важен для нас", - сказал тренер.

Текущая форма

"Спартак" до встречи с "Локомотивом" должен был провести матч Кубка России против самарских "Крыльев Советов", но встреча, запланированная на 28 февраля, была перенесена - красно-белые отказались играть из-за слишком низкой температуры в Самаре.

После этого в СМИ и соцсетях появилось множество комментариев о несправедливости данного решения, ведь в текущем сезоне и ЦСКА, и "Локомотив" уже проводили игру на морозе - в ноябре прошлого года в Хабаровске против местного СКА. "Я поздравляю руководителей "Спартака", которые смогли защитить и отстоять интересы своих футболистов", - написал по этому поводу Семин в своем Instagram, некоторые болельщики усмотрели в этой фразе шпильку в адрес руководства железнодорожников.

Заслуживает внимания результативность нападающего железнодорожников Ари в матчах против "Спартака", ранее выступавший за красно-белых бразильский форвард забил своему бывшему клубу семь голов в семи играх. Под вопросом участие в матче одного из лидеров "Локомотива" - Джефферсона Фарфана, который растянул заднюю поверхность бедра 22 февраля в ответной встрече Лиги Европы против "Ниццы". Точно в дерби не сыграют футболисты "Спартака" Зе Луиш, Георгий Джикия, Сальваторе Боккетти и Сердар Таски. Дебютировать за красно-белых может защитник Никола Максимович.

Оба клуба уже провели по две игры в 2018 году. "Локомотив" в 1/16 финала Лиги Европы встречался с французской "Ниццей", дважды победив с общим счетом 4:2. В гостевом матче полузащитник железнодорожников Мануэл Фернандеш оформил свой второй хет-трик в текущем розыгрыше турнира.

"Спартак" по результатам двух игр Лиги Европы против испанского "Атлетика" не смог пробиться в 1/8 финала турнира. Проиграв первую встречу на своем поле (1:3), красно-белые попытались реабилитироваться на выезде, но смогли победить лишь со счетом 2:1. Таким образом, в следующий раунд прошел испанский клуб.

История и статистика

В текущем сезоне железнодорожники уверенно играют против конкурентов: в пяти матчах против ЦСКА, "Спартака", "Зенита" и "Краснодара" красно-зеленые четыре раза выиграли и один раз сыграли вничью - 5 ноября против армейцев.

Ранее "Локомотив" и "Спартак" встречались между собой 140 раз: 80 матчей прошли в рамках чемпионатов СССР, 60 - России. На счету "Локомотива" 32 победы, 31 игра завершалась вничью, 77 матчей выиграли красно-белые.

Львиную долю побед - 51 - "Спартак" одержал в советский период. В истории чемпионата России у красно-белых нет существенного перевеса: 26 побед "Спартака" против 21 - "Локомотива". Семь раз команды встречались в марте, в этих встречах железнодорожники победили один раз, трижды сыграли вничью и трижды проиграли.

Матч между "Локомотивом" и "Спартаком" пройдет в воскресенье на "РЖД-Арене" в Москве, начало - 16:30 мск. 4 марта состоятся еще три встречи национального первенства - "СКА-Хабаровск" примет "Тосно" из Ленинградской области, московское "Динамо" в гостях сыграет против "Уфы", тульский "Арсенал" на своем поле встретится с грозненским "Ахматом".