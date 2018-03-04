Роналду забил 300-й мяч в чемпионате Испании и помог "Реалу" победить "Хетафе"

ТАСС, 4 марта. "Реал" одержал домашнюю победу над "Хетафе" со счетом 3:1 в матче 27-го тура чемпионата Испании по футболу.

В составе хозяев отличились Гарет Бэйл (24-я минута) и Криштиану Роналду (45, 78). У проигравших голом отметился Франсиско Портильо (65, с пенальти).

Роналду забил 300-й и 301-й голы в 286 играх чемпионата Испании. Португалец стал вторым игроком в истории турнира, которому покорилась эта отметка. Ранее аналогичного достижения добился аргентинский форвард "Барселоны" Лионель Месси, забивший трехсотый матч в 334-й игре.

На 47-й минуте нападающий гостей Лоик Реми покинул поле, получив вторую желтую карточку.

"Реал" набрал 54 очка и занимает третье место в турнирной таблице. "Хетафе" располагается на 10-й строчке с 36 очками.

В следующем туре "Реал" 10 марта проведет гостевую встречу с "Эйбаром", "Хетафе" в этот же день примет "Леванте".