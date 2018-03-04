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"Тампа" победила "Филадельфию" в матче НХЛ, Кучеров сделал три передачи

Спорт
4 марта, 1:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, марта. /ТАСС

Во встрече "Даллас" - "Сент-Луис" по голу забили Александр Радулов и Иван Барбашев

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Никита Кучеров

Никита Кучеров

© AP/Chris O'Meara

ТАСС, 4 марта. "Тампа" обыграла "Филадельфию" по буллитам со счетом 7:6 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе хозяев отличились Стивен Стэмкос (9-я и 48-я минуты), Виктор Хедман (26, 51), Дэн Джирарди (33), Джей Ти Миллер (45), у гостей - Нолан Патрик (8), Якуб Ворачек (15), Роберт Хагг (19), Йори Лехтеря (37), Иван Проворов (42), Клод Жиру (58).

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Проворов также записал на свой счет две передачи. В нынешнем сезоне в активе Проворова 32 очка (12+20) в 65 играх.

В составе "Тампы" три передачи сделал Никита Кучеров, на счету которого 85 очков (33+52) в 64 играх. Он упрочил лидерство в списке бомбардиров лиги, увеличив отрыв от идущего вторым нападающего "Питтсбурга" Евгения Малкина до семи очков.

"Даллас" дома обыграл "Сент-Луис" со счетом 3:2 в овертайме. В составе хозяев шайбу забросил форвард Александр Радулов, у гостей гол на счету Ивана Барбашева, которому ассистировал Владимир Тарасенко.

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