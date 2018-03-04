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"Уфа" сыграла вничью с "Динамо" в матче 21-го тура РФПЛ

Спорт
4 марта, 15:56 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, марта. /ТАСС

Встреча завершилась со счетом 1:1

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Футболисты "Уфы"

Футболисты "Уфы"

© Вячеслав Евдокимов/ТАСС

ТАСС, 4 марта. "Уфа" и московское "Динамо" сыграли вничью со счетом 1:1 в матче 21-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ). Встреча прошла в Уфе.

В составе "Динамо" на 17-й минуте Евгений Марков реализовал пенальти. За "Уфу" отличился Иван Пауревич (51).

У уфимцев первый официальный матч за команду провел румынский защитник Йонуц Неделчяру. В составе "Динамо" дебютировали зимние новички полузащитник Федор Черных, нападающий Евгений Марков и защитник Константин Рауш. Вратарь "Динамо" Антон Шунин провел 150-й матч в высших дивизионах чемпионата страны. Голкипер, являющийся воспитанником бело-голубых и всю карьеру выступающий за московский клуб, дебютировал в премьер-лиге в апреле 2007 года.

"Уфа" занимает шестое место в РФПЛ с 28 очками. "Динамо" расположилось на 13-й позиции (23).

В следующем матче 10 марта "Уфа" примет махачкалинский "Анжи", "Динамо" в тот же день сыграет дома с "Краснодаром".

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