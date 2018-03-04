Сборная Польши выиграла эстафету 4x400 м на зимнем чемпионате мира, установив рекорд мира

БИРМИНГЕМ /Великобритания/, 4 марта. /ТАСС/. Мужская сборная Польши завоевала золото в эстафете 4x400 м на чемпионате мира по легкой атлетике в помещении в Бирмингеме.

Кароль Залевский, Рафаль Омелко, Лукаш Кравчук, Якуб Кржевина установили мировой рекорд, показав результат 3 минуты 1,77 секунды. Предыдущее достижение принадлежало американцам, оно было установлено в 2014 году (3.02,13).

Второе место заняла сборная США (3.01,97). Третьей стала команда Бельгии (3.02,51).

Чемпионат мира завершится в воскресенье.