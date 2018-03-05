Матчи чемпионата Италии по футболу, перенесенные из-за смерти Астори, пройдут 3 и 4 апреля

ТАСС, 5 марта. Матчи 27-го тура чемпионата Италии по футболу, которые должны были состояться 4 марта, перенесены на 3 и 4 апреля. Об этом сообщает Football Italia.

Единственным матчем 27-го тура, дата проведения которого неизвестна, стала встреча между "Миланом" и "Интером". "Милан" выступает в Лиге Европы и имеет шансы выйти в четвертьфинал, первый матч которого запланирован на 5 апреля.

Так как матч "Аталанты" с "Ювентусом" был перенесен из- за снегопада, то встреча "Аталанты" и "Сампдории" пройдет 11 апреля.

Воскресные матчи чемпионата Италии были перенесены в связи со смертью защитника и капитана "Фиорентины" Давиде Астори. Футболист был найден мертвым в воскресенье в одном из номеров отеля La 'di Moret в городе Удине, где "Фиорентина" должна была сыграть в матче 27-го тура чемпионата Италии с "Удинезе". Прокурор города Антонио де Николо в воскресенье сообщил, что причиной смерти футболиста стала остановка сердца "естественного характера", но в понедельник объявил об открытии уголовного дела по статье "непредумышленное убийство".