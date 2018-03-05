Никитин: второй матч серии со "Спартаком" станет для хоккеистов ЦСКА уроком

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Игроки ЦСКА совершили много невынужденных ошибок во втором матче серии 1/8 финала Континентальной хоккейной лиги со "Спартаком", несмотря на победу. Об этом на пресс-конференции заявил главный тренер армейской команды Игорь Никитин.

Второй матч серии закончился победой ЦСКА на своей площадке со счетом 1:0. В первой игре также уcпех праздновали армейцы - 6:0. ЦСКА повел в серии до четырех побед со счетом 2-0.

"Много получили меньшинства из-за своих невынужденных ошибок, чем усложнили себе жизнь. Не получилось большинство, меньшинство отработали. Для нас это будет хороший урок. В плей-офф нужно не просто играть дисциплинированно, нужно не давать сопернику шансов, мы сегодня предоставили много - вратарь выручил", - считает тренер.

Главный тренер "Спартака" Вадим Епанчинцев посетовал на слабую реализацию голевых моментов. "Настоящий матч плей- офф, хорошая игра вратарей. Большинства хватало и нам, и сопернику - подвела реализация, в таких матчах важна игра в неравных составах. У Максвелла было два хороших момента - нет реализации", - отметил тренер.

В матче в составе "Спартака" не принимали участия защитник Кирилл Кольцов и нападающий Артем Воронин, игравшие в воскресенье. "Отсутствие Кольцова и Воронина - это ротация", - сообщил Епанчинцев.

Третий матч серии состоится 7 марта на домашней арене "Спартака" - "ВТБ-Ледовый дворец".